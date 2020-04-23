Кремль: пик эпидемии в России наступит в середине мая

Российские вирусологи прогнозируют снижение количества заболевших COVID-19 во второй половине мая. Пока наблюдается существенный рост инфицированных, но система здравоохранения справляется с притоком пациентов.

Об этом в интервью американской телекомпании CNBC заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он признал, что пандемия коронавируса стала большой угрозой для всех стран.

«Не только для [президента РФ Владимира] Путина и России, все страны столкнулись с этим вызовом. Это беспрецедентная ситуация», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что ситуация является вызовом для Владимира Путина потому, что помимо опасности для жизни россиян пандемия способна спровоцировать мировой экономический кризис.

В ответ на вопрос, не боится ли российский президент потерять свою популярность из-за непопулярных мер по самоизоляции населения, Песков заявил: «За свою политическую карьеру Путин никогда не проявлял страха перед потерей своей популярности… Он все еще пользуется подавляющим большинством поддержки среди населения, но это последнее, о чем он думает. Первое, что ему сейчас нужно — это бороться с коронавирусом и спасать жизни, вылечивать тех, кто нуждается в лечении, а затем восстанавливать экономику».

Журналисты телекомпании также с изумлением сообщили, что в стране с населением в 146 миллионов человек было зарегистрировано 57 999 случаев заражения.

Несколькими днями ранее Владимир Путин заявил, что риск заражения COVID-19 в России все еще очень велик, и пик заболеваемости впереди.