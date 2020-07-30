«Закончилась рекультивация. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, полигон выдержал ливневые дожди. Поднялась растительность на нем. Запаха нет, по сравнению с тем, что тут было два года назад, когда некоторым родителям приходилось вывозить детей — невозможно было дышать. Сделано все очень грамотно. Мы признательны, что вы обратили внимание на наш полигон, который в Московской области был рекультивирован одним из первых», — поблагодарил губернатора житель Рузского округа Павел Федоров.

Все свалки закроют

Андрей Воробьев подчеркнул, что борьба со свалками — одно из важнейших направлений работы подмосковных властей. И она активно продолжается.

«Это важнейшее мероприятие, весьма затратное. Мы рекультивировали уже 12 полигонов, еще начинаем рекультивировать 13. Абсолютно правы жители, что закрыть свалку — это, конечно, само по себе является радостью, но скорее свалка — это уже недоразумение прошлых лет. Важно, чтобы можно было фотографироваться на фоне этого зеленого холма и этот холм не доставлял тебе ничего, кроме приятных впечатлений», — сказал Андрей Воробьев.

Экология — это национальный проект президента. Все жители активны, все хотят жить в чистоте, чтобы ничего не дымило и не распространяло посторонние запахи. Большая программа. Мы постараемся результативно продолжать эту работу Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Губернатор еще раз напомнил, что к концу года в регионе не останется действующих мусорных полигонов.

«Я уже много раз говорил, но, честно говоря, хочется уже раз и навсегда эту тему закрыть. Наверно, этому сейчас уже все верят. У нас городских свалок, полигонов мусорных не будет ни одного на 1 января 2021 года. Останется один — „Тимохово“ — и то он тоже будет закрыт в ближайшее время. Там будет строительство комплекса по переработке отходов, уже запущена дегазация. Мы с этим закончили раз и навсегда», — подчеркнул глава Московской области.

Воробьев отметил, что в Подмосковье функционируют современные комплексы по переработке отходов. «Они не доставляют никаких хлопот и проблем», — добавил губернатор.

«Благодаря планомерной работе за последние годы закрыли 29 полигонов. На сегодняшний день у нас осталось их 10. И на 1 января 2021 года у нас не останется объектов старой формации — все они будут либо закрыты, либо переформатированы в новые КПО», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Новые способ обращения с мусором

Министр ЖКХ уточнил, что региональным операторам тоже пришлось адаптироваться под новые условия, они сделали достаточно большие усилия как по закупке дополнительных баков, так и мусоровозов. Благодаря этому стало гораздо меньше жалоб жителей, добавил Велиховский.

«Наша задача была помочь региональным операторам. Это, конечно, требует времени. Вы представляете, всю жизнь было 10, ну, может быть, 11 тысяч контейнерных площадок. Сейчас, я думаю, их более 50 тысяч. Было всего 10–12 тысяч площадок, и то они были не оцифрованы. То есть координаты площадок были интуитивны. Сейчас — в новой территориальной схеме, которую мы дополняем, — их уже 50 тысяч», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

«Оцифрованная площадка» означает то, что есть режим вывоза мусора на каждой площадке. Жалобы жителей, как правило, касаются тех площадок, откуда своевременно не вывезли мусор. «Такие жалобы надо свести к минимуму. К нулю вряд ли получится. Почему? Потому что после наплыва отдыхающих всегда есть скопления. Мы не волшебники, но стараемся решить эту проблему», — сказал Андрей Воробьев.

Куда выкинуть мебель и старую технику

Помимо этого, глава региона рассказал про новый экопроект — «Мегабак».

«Если ты живешь в Химках, ты живешь в Красногорске, в Одинцове — есть несколько мест, куда ты можешь бесплатно отвезти свой крупногабаритный мусор. Ты заказываешь машину или, может, сам отвозишь туда и сдаешь крупногабаритный мусор. Он не валяется нигде под домом или на контейнерной площадке, которая вообще не предусмотрена именно для дивана, шифоньера или холодильника. Вот такую работу мы будем проводить. Это тоже следующий этап», — сказал Андрей Воробьев.

Адреса таких «мегабаков» можно будет найти на сайте мегабак.рф.

Эта работа не будет успешной, если мы не вовлечем в нее жителей. Никто не верил, что в России начнут разделять мусор. Мы не можем сказать, что делаем это все и всегда. Но все больше и больше мы видим результат от раздельного сбора мусора. Задача — эту работу дальше продолжать Андрей Воробьев губернатор Московской области.

В Подмосковье идет строительство четырех мусороперерабатывающих заводов, они начнут работать в конце 2021 — начале 2022 года. На территории Московской области уже действует восемь комплексов по переработке отходов, в будущем их будет 12.