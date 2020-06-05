    05 июня 2020, 18:30

    Полигон «Аннино» рекультивировали на полгода раньше плана

    Анастасия Максимовских, Мария Новикова

    Полигон «Аннино» в Подмосковье, куда с 80-х годов свозили мусор, рекультивировали на полгода раньше заявленного срока. Свалка была закрыта в 2016-м году, а к рекультивации приступили в середине прошлого года в рамках федеральной программы «Чистая страна».
    Полигон «Аннино» рекультивировали на полгода раньше плана

    На полигоне ТКО была построена система сбора фильтрата и дегазации из 10 скважин. Проект строительства разрабатывали, параллельно решая вопросы по определению границ «Аннино».

    Полигон «Аннино» рекультивировали на полгода раньше плана | Изображение 1

    «Казалось бы, Аннино не самый большой полигон. Тело полигона чуть больше 5 гектаров, но не был он простым. Ни с технической точки зрения, ни с финансовой точки зрения, ни с бюрократической точки зрения. Выяснилось, что тело полигона вывалилось за границы первоначального землеотвода. Тело полигона попало на границы с/х участков, находящихся в частной собственности. И мы выкупали эти участки для рекультивации», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Куракин.

    Полигон «Аннино» рекультивировали на полгода раньше плана | Изображение 2

    Последняя неделя выдалась в Подмосковье рекордно дождливой. Полигон прошел это испытание достойно. Конструкции выдержали удар стихии, рельеф не изменился.

    Полигон «Аннино» рекультивировали на полгода раньше плана | Изображение 3

    Тело полигона закрыто изоляционным материалом, засыпано грунтом и засеяно газоном. Так что скоро на месте горы мусора появится зеленый холм.