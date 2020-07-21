В Подмосковье к концу года не останется действующих мусорных полигонов. Все отходы перерабатывают на специальных комплексах. Следующий шаг — вторичная переработка. В регионе уже проектируют заводы для этих целей. Об этом в интервью РБК рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Подмосковье переходит на переработку отходов. В регионе закрываются последние мусорные полигоны. К концу года их не останется.

«Мы закрыли все свалки городские. Это факт. К концу года оставшиеся две или три будут также закрыты. Все сегодня перерабатывается на современнейших КПО», — отметил Андрей Воробьев.

Он добавил, что следующий шаг — это развитие вторичной переработки. Над этим в Подмосковье уже активно работают региональные операторы.

«Нужно вытащить, изъять максимально полезные фракции. Их четыре-пять: стекло, металл, картон и ПЭТ так называемый. И задача — их максимально переработать. А вот остальное, что остается, так называемые хвосты, будут сжигаться на четырех мусороперерабатывающих заводах, которые будут работать в конце 2021 — начале 2022 года», — сказал Андрей Воробьев.

Строительство четырех заводов идет по графику. Сроки сдвигать не будут.

Губернатор отметил, что на территории Московской области уже действует восемь комплексов по переработке отходов. В будущем их будет 12.

«Очень приятно, что эти технологии освоили наши ребята, из нашей страны, инженеры. И чем дальше, тем выше процесс локализации всех инженерных наработок комплексов по переработке отходов», — уточнил Воробьев.

По словам губернатора, Подмосковье стало примером для других регионов. Даже специалисты из Европы отмечают высокий уровень технологий по переработке отходов. А жителей региона больше не будет беспокоить проблема неприятного запаха.

«Нет больше свалок, этого позора, этой смердящей кучи. Извините за такие эмоциональные высказывания. Мы очень много работали. Спасибо жителям за понимание. Это был непростой разговор. Иногда очень эмоциональный, который мне на всю жизнь запомнился. Но сейчас факт. Это суперсовременные комплексы. И к нам приезжают разные экологические эксперты из Европы и отдают должное, что технология очень высокая», — заключил Андрей Воробьев.

Проблема мусорных полигонов теперь не будет беспокоить жителей. А с другими вопросами поможет разобраться Центр управления регионом. Андрей Воробьев отметил, что ЦУР помогает общаться с населением и максимально оперативно решать волнующие проблемы.

«У нас работает Центр управления регионом. Там, спасибо жителям, постоянно сыплются предложения, жалобы. Это то, что наводит нас на цель. Мы стараемся максимально быстро устранить то, что беспокоит человека: отсутствие лампочки в подъезде или яма во дворе. Это путь, который мы проходим и называем чуткой властью. Где-то это делается лучше, где-то мы западаем. Но мы стремимся таким образом государственное муниципальное управление поднять на более высокий уровень. Мы на это претендуем. И вся команда старается этому отдавать приоритет», — сказал Воробьев.