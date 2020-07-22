Жители Подмосковья смогут найти адреса «мегабаков» для крупного мусора онлайн

Все новые адреса «мегабаков» разместят на сайтах подмосковного Министерства ЖКХ, региональных операторов и самих округов. А всю основную информацию удастся найти на портале проекта. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

На сайте можно будет узнать о том, какие отходы принимают на площадках, и задать любой интересующий вопрос о проекте Антон Велиховский.

Жители смогут без какой-либо оплаты сдать крупногабаритный мусор, технику и, например, мебель. Цель проекта — избавиться от навалов отходов на придомовых площадках. О запуске проекта объявил губернатор Андрей Воробьев.

Информировать жителей о «мегабаках» помогут волонтеры. Тем, кто сдаст мусор, региональные операторы подарят кепки, сумки или футболки с брендом проекта.

В тестовом режиме проект «Мегабак» запустили в 2019 году. Тогда первые площадки обустроили в Рошале и Балашихе. Там удастся найти контейнеры для бытовой техники, мебели, бумаги, стекла, одежды, спила растений, батареек, ламп и не только.

Перерабатывающие предприятия забирают с площадок мусор по мере его накопления. Теперь «мегабаки» разместят еще в Истре, Домодедове, Королеве, Реутове, Красногорске, Сергиевом Посаде, Люберцах, Мытищах, Одинцове и Подольске.

Жителей встретят волонтеры, которые объяснят, как правильно воспользоваться контейнерами. С 1 августа работать начнут 260 таких добровольцев.