Онлайн-экскурсия на закрытый полигон ТБО в Долгопрудном. Как из свалки делают зеленую зону

В 2014 году в Долгопрудном закрыли мусорный полигон. Сейчас его территорию рекультивируют. На его месте планируют сформировать зеленую зону. «360» показывает, что уже сделано на свалке.

Глава Долгопрудного выпустил постановление о закрытии полигона в 2014 году. Проект рекультивации разработали в 2015-м по инициативе городской администрации. Спустя три года свалку включили в федеральную и региональную программы по рекультивации «Чистая страна».

Территорию восстанавливают по программе софинансирования. Средства на это выделили федеральный, региональный и местный бюджеты.

В Долгопрудном рассчитывают, что после рекультивации на месте свалки будет зеленая зона.

Сейчас на территории Московской области работают пять высокотехнологичных комплексов по переработке отходов. Еще два КПО рассчитывают запустить в ближайшее время. Благодаря открытию таких предприятий в Подмосковье закрыли уже 28 полигонов ТБО.

Регион перешел на раздельный сбор мусора, и отходы сейчас отправляют как раз в такие комплексы. «360» показывал, как они работают, на примере КПО «Юг» в Мячкове.