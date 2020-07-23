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    23 июля 2020, 17:55

    «Главное — не вредит здоровью»: условия жизни 62 тысяч человек улучшатся из-за рекультивации полигона «Аннино»

    Анастасия Аброськина , Ксения Чернухина , Натали Владимирова

    Полигон для твердых коммунальных отходов «Аннино» в Рузском округе Подмосковья рекультивировали раньше срока. Так, график опередили на пять месяцев. Закрытие объекта улучшит условия жизни более 62 тысяч человек. Об этом рассказал министр экологии региона Дмитрий Куракин. Сегодня, 23 июля, он проверил результат работ.
    «Главное — не вредит здоровью»: условия жизни 62 тысяч человек улучшатся из-за рекультивации полигона «Аннино» | Изображение 1

    Министр отметил, что полигон выстоял перед «недавним ударом стихии». Мощным ливням не удалось размыть его. Это, по словам Куракина, — еще одно подтверждение качественно выполненной работы.

    На первый взгляд рекультивация полигона казалась не очень сложной задачей. Однако в период работ мы столкнулись с несколькими серьезными проблемами. Во-первых, полигон вышел за границы землеотвода. Порядка 200 тысяч тонн мусора пришлось перемещать на тело полигона, практически заново формируя его геометрию

    Дмитрий Куракин.

    Полигон «Аннино» действовал на протяжении 40 лет — в период с 1976 по 2016 год. Объем захороненных отходов составил больше 900 тысяч тонн.

    А с прошлого года здесь началась масштабная рекультивация. На полигоне появились конструкции, которые препятствуют выходу свалочного газа. Сделали системы сбора и отведения фильтрата, а также построили подпорную стенку. Об этом сказал член научно-технического совета Минэкологии региона Илья Островкин.

    Основная задача, связанная с биогазом, — получение нормальной концентрации газа на границе полигона в соответствии с предельно допустимыми концентрациями. Чтобы людям было комфортно, чтобы они чувствовали себя хорошо. Главное то, что не вредит здоровью

    Илья Островкин.

    В ходе изысканий выяснили, что тело полигона «Аннино» вышло за границы участка на два соседних. Для решения этой проблемы правительство Подмосковья выкупило их. Затем рекультивацию провели и там.

    И в результате работа позволила устранить вред, полученный из-за многолетнего накопления мусора. Об этом сказал Илья Зюбин, президент компании генерального подрядчика «МСУ-1».

    «Главное — не вредит здоровью»: условия жизни 62 тысяч человек улучшатся из-за рекультивации полигона «Аннино» | Изображение 2

    Наши работы по рекультивации осложнялись аномальными погодными условиями. Теплая зима, еженедельные ливни в весенне-летний период, сопровождающиеся выпадением до месячной нормы осадков, которые не давали технике работать в полную мощность

    Илья Зюбин.

    Он отметил, что, несмотря на сложности, работы сдали досрочно. Сегодня в Подмосковье продолжается рекультивация полигонов ТКО. Закрыли уже 29 из 39 объектов.

    Кроме того, появились разные идеи: сделать на месте полигона «Аннино» горнолыжный курорт, парк или лесную зону. Решение примут, учитывая мнения специалистов и жителей Подмосковья.

    Новости SMI.FM