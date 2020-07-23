Министр отметил, что полигон выстоял перед «недавним ударом стихии». Мощным ливням не удалось размыть его. Это, по словам Куракина, — еще одно подтверждение качественно выполненной работы.

На первый взгляд рекультивация полигона казалась не очень сложной задачей. Однако в период работ мы столкнулись с несколькими серьезными проблемами. Во-первых, полигон вышел за границы землеотвода. Порядка 200 тысяч тонн мусора пришлось перемещать на тело полигона, практически заново формируя его геометрию Дмитрий Куракин.

Полигон «Аннино» действовал на протяжении 40 лет — в период с 1976 по 2016 год. Объем захороненных отходов составил больше 900 тысяч тонн.

А с прошлого года здесь началась масштабная рекультивация. На полигоне появились конструкции, которые препятствуют выходу свалочного газа. Сделали системы сбора и отведения фильтрата, а также построили подпорную стенку. Об этом сказал член научно-технического совета Минэкологии региона Илья Островкин.

Основная задача, связанная с биогазом, — получение нормальной концентрации газа на границе полигона в соответствии с предельно допустимыми концентрациями. Чтобы людям было комфортно, чтобы они чувствовали себя хорошо. Главное то, что не вредит здоровью Илья Островкин.

В ходе изысканий выяснили, что тело полигона «Аннино» вышло за границы участка на два соседних. Для решения этой проблемы правительство Подмосковья выкупило их. Затем рекультивацию провели и там.

И в результате работа позволила устранить вред, полученный из-за многолетнего накопления мусора. Об этом сказал Илья Зюбин, президент компании генерального подрядчика «МСУ-1».

Наши работы по рекультивации осложнялись аномальными погодными условиями. Теплая зима, еженедельные ливни в весенне-летний период, сопровождающиеся выпадением до месячной нормы осадков, которые не давали технике работать в полную мощность Илья Зюбин.

Он отметил, что, несмотря на сложности, работы сдали досрочно. Сегодня в Подмосковье продолжается рекультивация полигонов ТКО. Закрыли уже 29 из 39 объектов.

Кроме того, появились разные идеи: сделать на месте полигона «Аннино» горнолыжный курорт, парк или лесную зону. Решение примут, учитывая мнения специалистов и жителей Подмосковья.