    25 января 2020, 07:53

    Свалки в прошлом. Как Подмосковье изменило подход к мусору и перестало его хранить

    Редакция сайта 360°

    Подмосковье десятки лет было хранилищем столичного мусора. Отходы свозили на 39 свалок, которые отравляли воздух вокруг себя. С 2014 года в регионе начали закрывать полигоны. Теперь грузовики с мусором едут на комплексы по сортировке отходов. Экология всегда была важной частью обращений губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В преддверии нового «360» вспомнил, как в регионе изменили подход к обращению с мусором.
    Свалки в прошлом. Как Подмосковье изменило подход к мусору и перестало его хранить

    Полная ликвидация

    Свалки в прошлом. Как Подмосковье изменило подход к мусору и перестало его хранить | Изображение 1
    Мусорный полигон «Непейно» в Дмитровском городском округе закрыли в декабре 2019 года

    О закрытии мусорных полигонов губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил еще в 2013 году. Через год, во время обращения к жителям региона, он подвел первые итоги.

    «Уже закрыли четыре полигона. Сегодня наша цель — ликвидировать оставшиеся. В том числе свалки в населенных пунктах: в Долгопрудном, Балашихе, Егорьевске и Дубне», — сказал губернатор. Этот процесс продолжается и сегодня.

    Но одного закрытия полигона недостаточно. Землю, на которой расположены свалки, необходимо «лечить». Для этого проводят специальную процедуру. В Подмосковье это начали делать с трех полигонов. «Начинаем рекультивацию трех полигонов: „Быково“, „Каширский“, „Электросталь“», — говорил губернатор в своем обращении к жителям в 2016 году.

    Сначала мусор на полигоне сгребают в один холм. По его откосам в очистные сооружения потечет для очистки скопившийся фильтрат. А в самом холме делают скважины для выхода свалочного газа. Его сжигают специальными факелами.

    Работающий полигон, куда мусора привозят все больше и больше, намного опаснее, чем закрытый, где работают специалисты. Свалочный газ вырабатывают только свежие отходы. Если ситуацию не контролировать, то может произойти большой выброс газа или начаться пожар.

    Свалки в прошлом. Как Подмосковье изменило подход к мусору и перестало его хранить | Изображение 2
    Так выглядит полигон после нескольких этапов рекультивации

    После того как выход свалочного газа закончился, на холм из мусора насыпают специальный грунт, а потом накрывают геомембраной. Она не пропускает воду и воздух. Сверху насыпают грунт и высаживают растения. Вся работа занимает несколько лет. Но делать ее нужно, чтобы Московская область окончательно избавилась от мусорных язв.

    Сегодня в Подмосковье закрыли уже 28 полигонов, и это еще не конец. «В 2020-2021-м завершим рекультивацию закрытых полигонов „Долгопрудный“, „Аннино“ в Рузе, „Кулаковский“ в Чехове, „Царево“ в Пушкино, „Слизнево“ в Наро-Фоминске», — пообещал Воробьев жителям.

    Новые методы

    И хотя полигоны в Московской области закрывают, грузовики с мусором все так же приезжают в регион. Но теперь отходы в Подмосковье не хранят, а отправляют на переработку в специальные комплексы. Пока таких предприятий пять: «Сплендер» (Серебряные Пруды), «Восток» (Егорьевск), «Юг» (Коломна), «Прогресс» (Рошаль) и «Экоград» (Зарайск). В ближайшее время откроют еще один комплекс — «Север» в Сергиевом Посаде. А всего их будет в два раза больше — 12.

    Все поступающие туда отходы сортируют. Крупные части дробят, а после все разделяют на четыре фракции: пластик, стекло, бумага и железо. Их отправят на вторичное использование. Из органического мусора делают компост и технический грунт.

    Свалки в прошлом. Как Подмосковье изменило подход к мусору и перестало его хранить | Изображение 3
    Поступающий на комплексы мусор сортируют для дальнейшей переработки

    Кроме комплексов по переработке, в Подмосковье построят четыре завода по утилизации отходов. Все они будут работать по технологиям японской компании Hitachi Zosen. 20% поступающих отходов направят на вторичную переработку. Органику и твердый коммунальный мусор превратят в специальное топливо.

    Свалки в прошлом. Как Подмосковье изменило подход к мусору и перестало его хранить | Изображение 4
    Так мусор поступает сегодня на комплексы по переработке отходов

    В ходе утилизации при температуре более тысячи градусов начнет вырабатываться энергия. Ее могут выставить на продажу, чтобы компенсировать затраты на строительство предприятий.

    Для того, чтобы эти комплексы и заводы могли работать, жителей Подмосковья начали заранее приучать к раздельному сбору мусора: пластик, бумага, стекло, металл — в синий бак. Все остальное — в серый. В будущее Подмосковье отправится без свалок. О том, как продолжится борьба за чистый регион, губернатор Андрей Воробьев расскажет жителям в своем обращении 29 января.