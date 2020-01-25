Свалки в прошлом. Как Подмосковье изменило подход к мусору и перестало его хранить

Подмосковье десятки лет было хранилищем столичного мусора. Отходы свозили на 39 свалок, которые отравляли воздух вокруг себя. С 2014 года в регионе начали закрывать полигоны. Теперь грузовики с мусором едут на комплексы по сортировке отходов. Экология всегда была важной частью обращений губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В преддверии нового «360» вспомнил, как в регионе изменили подход к обращению с мусором.

Полная ликвидация

Мусорный полигон «Непейно» в Дмитровском городском округе закрыли в декабре 2019 года

О закрытии мусорных полигонов губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил еще в 2013 году. Через год, во время обращения к жителям региона, он подвел первые итоги.

«Уже закрыли четыре полигона. Сегодня наша цель — ликвидировать оставшиеся. В том числе свалки в населенных пунктах: в Долгопрудном, Балашихе, Егорьевске и Дубне», — сказал губернатор. Этот процесс продолжается и сегодня.

Но одного закрытия полигона недостаточно. Землю, на которой расположены свалки, необходимо «лечить». Для этого проводят специальную процедуру. В Подмосковье это начали делать с трех полигонов. «Начинаем рекультивацию трех полигонов: „Быково“, „Каширский“, „Электросталь“», — говорил губернатор в своем обращении к жителям в 2016 году.

Сначала мусор на полигоне сгребают в один холм. По его откосам в очистные сооружения потечет для очистки скопившийся фильтрат. А в самом холме делают скважины для выхода свалочного газа. Его сжигают специальными факелами.

Работающий полигон, куда мусора привозят все больше и больше, намного опаснее, чем закрытый, где работают специалисты. Свалочный газ вырабатывают только свежие отходы. Если ситуацию не контролировать, то может произойти большой выброс газа или начаться пожар.

Так выглядит полигон после нескольких этапов рекультивации

После того как выход свалочного газа закончился, на холм из мусора насыпают специальный грунт, а потом накрывают геомембраной. Она не пропускает воду и воздух. Сверху насыпают грунт и высаживают растения. Вся работа занимает несколько лет. Но делать ее нужно, чтобы Московская область окончательно избавилась от мусорных язв.

Сегодня в Подмосковье закрыли уже 28 полигонов, и это еще не конец. «В 2020-2021-м завершим рекультивацию закрытых полигонов „Долгопрудный“, „Аннино“ в Рузе, „Кулаковский“ в Чехове, „Царево“ в Пушкино, „Слизнево“ в Наро-Фоминске», — пообещал Воробьев жителям.

Новые методы

И хотя полигоны в Московской области закрывают, грузовики с мусором все так же приезжают в регион. Но теперь отходы в Подмосковье не хранят, а отправляют на переработку в специальные комплексы. Пока таких предприятий пять: «Сплендер» (Серебряные Пруды), «Восток» (Егорьевск), «Юг» (Коломна), «Прогресс» (Рошаль) и «Экоград» (Зарайск). В ближайшее время откроют еще один комплекс — «Север» в Сергиевом Посаде. А всего их будет в два раза больше — 12.

Все поступающие туда отходы сортируют. Крупные части дробят, а после все разделяют на четыре фракции: пластик, стекло, бумага и железо. Их отправят на вторичное использование. Из органического мусора делают компост и технический грунт.

Поступающий на комплексы мусор сортируют для дальнейшей переработки

Кроме комплексов по переработке, в Подмосковье построят четыре завода по утилизации отходов. Все они будут работать по технологиям японской компании Hitachi Zosen. 20% поступающих отходов направят на вторичную переработку. Органику и твердый коммунальный мусор превратят в специальное топливо.

Так мусор поступает сегодня на комплексы по переработке отходов

В ходе утилизации при температуре более тысячи градусов начнет вырабатываться энергия. Ее могут выставить на продажу, чтобы компенсировать затраты на строительство предприятий.

Для того, чтобы эти комплексы и заводы могли работать, жителей Подмосковья начали заранее приучать к раздельному сбору мусора: пластик, бумага, стекло, металл — в синий бак. Все остальное — в серый. В будущее Подмосковье отправится без свалок. О том, как продолжится борьба за чистый регион, губернатор Андрей Воробьев расскажет жителям в своем обращении 29 января.