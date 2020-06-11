Полигон ТКО «Шатурский» откажется от приема отходов с 15 июня

«Объект эксплуатируется компанией „Полигон-сервис+“, которая уже направила в Минэкологии свои предложения по дальнейшему обслуживанию объекта и обеспечению его безопасности», — говорится в сообщении.

Сейчас разрабатывается «дорожная карта». В нее включат меры по организации видеонаблюдения, чтобы не допустить нелегальный завоз отходов. Помимо этого будут предусмотрены меры пожарной безопасности и организации работ по подготовке объекта к рекультивации.

ТКО «Шатурский» — уже второй полигон Подмосковья, закрытый с начала 2020 года. В апреле прекратил принимать отходы полигон «Астапово» в Луховицах. После завершения работы «Шатурского» в регионе останется девять полигонов ТКО, их также закроются до конца года.

На 2020 год запланирована рекультивация 12 полигонов ТКО и разработка проектной документации еще по 12 объектам. Уже идут работы на восьми полигонах. На пяти из них они завершатся в 2020 году, это коснется «Аннина», «Долгопрудного», «Кулаковского», «Дубны Правобережной» и «Княжьей горы». А в 2021-м работы завершатся в «Цареве», «Вальцове» и «Слизневе».