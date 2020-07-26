Московская область продолжает заниматься раздельным сбором отходов и их переработкой. Начиная с 1 января 2021 года работа последних свалок в регионе завершится, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«КПО открыты, а свалки закрыты. Последние, как я уже неоднократно говорил, перестанут функционировать с 1 января 2021 года», — сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Воробьев отмечал, что в Подмосковье удалось закрыть все городские свалки. Несколько оставшихся тоже закроют. Сейчас в области все перерабатывается на современных комплексах по переработке отходов (КПО). На территории столичного региона действует восемь комплексов по переработке отходов. Всего планируется построить 12 таких объектов.

По словам губернатора, сроки возведения сдвигать не будут, так как все работы идут строго по графику. Более того, на Подмосковье стали равняться даже европейские специалисты.

«Это суперсовременные комплексы. И к нам приезжают разные экологические эксперты из Европы и отдают должное, что технология очень высокая», — отмечал Воробьев.

Новые КПО не только помогают сделать чище Московскую область, но еще дают жителям рабочие места. К середине июня трудоустроиться смогли более 3,5 тысячи граждан.