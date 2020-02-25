Проверить чиновника на чуткость. Как общественники Подмосковья помогают жителям

Главное качества любого чиновника — это чуткость, умение слушать и слышать жителей. Именно за этим старается следить Общественная палата Московской области. Общественники разработали систему проверки чиновников на чуткость и стараются сделать так, чтобы ни один вопрос жителей не остался без ответа.

Слышать, понимать и решать

Общественники Подмосковья провели пленарное заседание, в рамках которого обсудили принципы чуткой власти. Под чуткостью они подразумевают на только своевременный отклик на проблемы, но и заинтересованность в их решении.

Житель всегда прав — такой постулат озвучил на заседании зампред комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке материнства и детства Евгений Мартынов. Он напомнил, что и губернатор области Андрей Воробьев в своем январском обращении назвал главной движущей силой развития отношений между властью и жителями умение слушать и слышать.

Члены Общественной палаты стараются проверять чиновников на чуткость и мониторить отношения жителей и власти. Для этого они разработали несколько механизмов. Один из них – общественные форумы в муниципалитетах. Они проходят под общим названием «Сильное. Здоровое. Чистое». Сегодня в них уже приняли участие более пяти тысяч человек. В результате общественники выявили 379 вопросов, требующих решения.

«Сегодня мы пытались нащупать новые формы взаимодействия власти и общества. Наши заседания впредь должны проходить в рамках жесткого диалога. По итогам которого будет ясно, какие ждать результаты и сроки реализации. Нужны не отчеты, а реальные дела», — отметил председатель общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.

Наиболее действенную и своевременную реакцию члены Общественной палаты отметили в части решения вопросов, касающихся полномочий министерств жилищно-коммунального хозяйства, экологии и природопользования, здравоохранения, инвестиций и инноваций, социального развития Московской области и большинства администраций муниципалитетов.

Второй механизм проверки работы властей — это круглые столы, на которых обсуждают решения выявленных проблем. А чтобы поставить точку, общественники собираются повторно выезжать в муниципалитеты и запускать в соцсетях и мессенджерах оперативные чаты. Тогда ни одной лазейки уйти от решения того или иного вопроса у чиновников не останется.

Залог успешной работы — общение

Но форумы и круглые столы — только часть большой работы. Залогом успешной реализации задуманного является общение. Сейчас подмосковные чиновники начали выполнять январские поручения губернатора и сосредоточились не только на улучшении качества жизни населения, но и на непосредственном взаимодействии с жителями.

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что сейчас в рамках социального развития региона на первое место встала борьба с бедностью.

«Первое — это борьба с бедностью». У Подмосковья неплохое положение — пятое место в стране, но предстоит грандиозная работа. В числе бедных 547 тысяч граждан, 57% — малообеспеченные семьи с детьми. Выход из бедности — это не социальные выплаты и компенсации, а работа и заработная плата», — сообщила Ирина Федотова.

По ее словам, основная причина бедности — нетрудоспособность членов семьи, отсутствие работы, высшего образования. Чтобы решить проблему, в каждом муниципальном образовании создали рабочую группу. Специалисты работают с жителями, которые замотивированы изменить ситуацию: взрослым ищут работу, помогают устроить детей в детские сады и учреждения допобразования.

Поддержка и память — в приоритете

Поддержка нужна не только малообеспеченным семьям, но и пенсионерам и ветеранам. В рамках январских поручений губернатора в Подмосковье вводится ежемесячная выплата в тысячу рублей одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет.

Также члены Общественной палаты ставят в приоритет преемственность поколений. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне общественники запустили ряд акций и программ, направленных на поддержку ветеранов и сохранение исторической памяти.

«В этом году многое модернизируется, но не забывается и старое. Мы хотим уйти от раздачи полевой каши и добавить больше интерактива, интеллектуальные игры, патриотические квесты», — сказал член общественной палаты Московской области Александр Печенегин.

В области уже стартовали акции, позволяющие собрать вместе несколько поколений. Так, акция «Герои Подмосковья» дает возможность поздравить и сказать спасибо тем героям, которые совершили подвиги в годы Великой Отечественной войны. А в рамках международной акции волонтеры Победы посещают учебные заведения и предлагают всем желающим написать ветеранам письмо.

Кроме этого, скоро состоится областной образовательный форум «Потомки победителей», который соберет более 700 волонтеров для подготовки празднования 75-летия Победы и сформирует обученную команду волонтеров. Экспертами на форуме выступят члены Общественной палаты Московской области.