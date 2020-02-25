Скидка на ипотеку семьям с детьми и 15 тысяч ключей обманутым дольщикам. Как в Подмосковье решают проблемы с жильем

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с зампредами регионального правительства. На нем обсудили состояние дорог в преддверии весны, решение проблемы обманутых дольщиков и скидку по ипотеке для семей с ребенком, приобретающих квартиру в Московской области.

«Неминуемо наступает весна. Год выдался малоснежным, и сегодня в Центре управления регионом мы видим значительное увеличение количества жалоб на дороги — сезонная проблема. Знаю, что весь транспортный дорожный блок, и муниципальный в том числе, включен в работу. Я хотел поблагодарить за такое оперативное реагирование. Считаю это безусловно приоритетным, потому что традиционно жители высоко оценивают качество дорог, и здесь сезонный всплеск мы должны укротить», — отметил Андрей Воробьев.

Особое внимание губернатор уделил решению вопроса обманутых дольщиков. Он рассказал о федеральной поддержке, которую получает регион, чтобы процесс продвигался максимально оперативно.

«Наша задача — подарить максимальное внимание, заботу тем, кто оказался обманутым, заплатил деньги и до сих пор не получил квартиру. Мы часто и много говорим о том, что ведем большую работу. В прошлом году выдали 19 тысяч ключей, в этом году выдаем 15 тысяч ключей. Но у нас есть много обманутых семей, которым нужно внимание и забота. На прошлой неделе принято решение на основании моего обращения к президенту о поддержке при решении проблем обманутых дольщиков, поддержке из федерального бюджета, в пропорции 70 на 30. Федеральный бюджет значительно помогает нам в решении проблемы обманутых дольщиков», — сказал губернатор.

Помимо этого, в Подмосковье есть дополнительная поддержка для семей с ребенком, приобретающих квартиру в ипотеку, им предоставляется 3-процентная скидка, сообщил Воробьев.

«У нас продолжается информационная кампания по информированию жителей об ипотечной скидке 3%. Считаю, что наши главные строители в Московской области даже в своих офисах должны информировать потенциальных покупателей о программе президента прежде всего, которая предполагает скидку для тех, у кого рождается второй ребенок. И о программе, которую мы в логике президента продолжили, и предоставили трехпроцентную скидку для тех, у кого появился первый ребенок», — сказал Андрей Воробьев.

Отдельно губернатор обсудил горячее питание в школах и «Родительский контроль», в рамках которого любой родитель может проверить, чем кормят его ребенка в школе.

«Еще одна важная тема — горячее питание, к нему сейчас привлечено внимание родителей. Я дал поручение создать „Родительский контроль“. Я очень надеюсь, что это будет не для галочки, а все эти мероприятия будут добросовестно проведены, и не только само питание будет бесплатное, но и само качество будет соответствовать всем необходимым стандартам», — отметил Воробьев.