Выставки, конкурсы и акции пройдут в Подмосковье в преддверии 75-летия Победы
В феврале будет подготовлена выставка «История России в орденах, медалях и знаках». Ее организует Комитет по делам молодежи и спорта. Также Мособлдума совместно с Госархивом Подмосковья инициирует выставку «Финансы СССР в годы Великой Отечественной войны».
С февраля по май в Подмосковье будет проходить конкурс школьных сочинений «Спасибо за Победу». В апреле пройдет выставка-конкурс детских работ «Дорогами войны», посвященная транспорту в годы ВОВ. Также в конце апреля в Подмосковье откроется выставка современных художников «Образы памяти Великой Победы».
В преддверии Дня Победы в Московской области состоится патриотическая акция «Вспомним всех поименно». Она посвящена всем, кто принимал участие в Великой Отечественной войне.
Также в апреле Мособлдума примет закон о внесении изменений в закон «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».