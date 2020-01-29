Подмосковные семьи с первым ребенком получат допподдержку. Как это будет работать
Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова рассказала «360», что участниками программы станут семьи, в которых появится ребенок в этом году. Они должны проживать в Московской области — там же должен быть рожден и зарегистрирован их малыш.
Проект региональной программы предусматривает возможность субсидирования со стороны региона ипотеки для молодых семей, у которых с 1 января 2020 года родился первый ребенок. Это позволит снизить процент по ипотеке на три пункта. Если сегодня в среднем ипотека идет под 9%, то для них будет под 6%Инна Федотова.
Федотова подчеркнула, что такие семьи смогут воспользоваться как региональной, так и федеральной поддержкой.
«Федеральная поддержка — это материнский капитал — с этого года при рождении первого ребенка семья получит 466 тысяч рублей. Это большое подспорье, которое фактически покрывает половину первого взноса. Региональная поддержка в конечном итоге снизит и стоимость квартиры, и стоимость кредита в среднем до 1,5 миллиона рублей — для семьи в среднем из трех человек при средней площади квартиры до 50 „квадратов“», — заключила она.