Подмосковные семьи с первым ребенком получат допподдержку. Как это будет работать

Подмосковным семьям, в которых первый ребенок родился в 2020 году, положена дополнительная поддержка на региональном уровне. В своем обращении к жителям Андрей Воробьев рассказал, что они смогут взять ипотеку по сниженной ставке. Разбираемся, как это будет работать.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова рассказала «360», что участниками программы станут семьи, в которых появится ребенок в этом году. Они должны проживать в Московской области — там же должен быть рожден и зарегистрирован их малыш.

Проект региональной программы предусматривает возможность субсидирования со стороны региона ипотеки для молодых семей, у которых с 1 января 2020 года родился первый ребенок. Это позволит снизить процент по ипотеке на три пункта. Если сегодня в среднем ипотека идет под 9%, то для них будет под 6% Инна Федотова.

Федотова подчеркнула, что такие семьи смогут воспользоваться как региональной, так и федеральной поддержкой.

«Федеральная поддержка — это материнский капитал — с этого года при рождении первого ребенка семья получит 466 тысяч рублей. Это большое подспорье, которое фактически покрывает половину первого взноса. Региональная поддержка в конечном итоге снизит и стоимость квартиры, и стоимость кредита в среднем до 1,5 миллиона рублей — для семьи в среднем из трех человек при средней площади квартиры до 50 „квадратов“», — заключила она.