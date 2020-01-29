    29 января 2020, 12:01

    Обращение губернатора Воробьева к жителям Подмосковья. Прямая трансляция

    Юлия Булыгина

    Губернатор Андрей Воробьев 29 января выступает с ежегодным обращением к жителям Подмосковья. Телеканал «360» ведет прямую трансляцию выступления главы региона.

    Обращение губернатора традиционно проводится в начале года. Воробьев подводит итоги 2019 года и озвучивает ключевые задачи и направления работы на 2020-й.

    «29 января я уже по традиции отчитаюсь перед жителями, расскажу о наших результатах и, самое главное, о планах того, что мы собираемся изменить в нашей дорогой и любимой Московской области в 2020 году. Хочу поблагодарить вас за вовлеченность, активное участие, предложения по жизни нашего Подмосковья», — сказал Воробьев перед обращением к жителям.

    Такой формат, по словам губернатора, позволяет собрать и услышать самые актуальные вопросы, которые волнуют людей, вместе проанализировать результаты и понять, какие проблемы пока еще не решены.

    Приоритеты работы на 2020 год сформулировали на основе пожеланий жителей, которые они озвучивали во время встреч в разных муниципалитетах, а также последнего послания президента Федеральному собранию и задач из национальных проектов.

    Посмотреть прямую трансляцию выступления губернатора Московской области можно на телеканале «360», на сайте 360tv.ru и в социальных сетях.

    Обращение Воробьева к жителям является традиционным. В 2019 году, как и в этот раз, оно проходило 29 января.