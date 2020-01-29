Обращение губернатора Воробьева к жителям Подмосковья. Прямая трансляция

Обращение губернатора традиционно проводится в начале года. Воробьев подводит итоги 2019 года и озвучивает ключевые задачи и направления работы на 2020-й.

«29 января я уже по традиции отчитаюсь перед жителями, расскажу о наших результатах и, самое главное, о планах того, что мы собираемся изменить в нашей дорогой и любимой Московской области в 2020 году. Хочу поблагодарить вас за вовлеченность, активное участие, предложения по жизни нашего Подмосковья», — сказал Воробьев перед обращением к жителям.

Такой формат, по словам губернатора, позволяет собрать и услышать самые актуальные вопросы, которые волнуют людей, вместе проанализировать результаты и понять, какие проблемы пока еще не решены.

Приоритеты работы на 2020 год сформулировали на основе пожеланий жителей, которые они озвучивали во время встреч в разных муниципалитетах, а также последнего послания президента Федеральному собранию и задач из национальных проектов.

Посмотреть прямую трансляцию выступления губернатора Московской области можно на телеканале «360», на сайте 360tv.ru и в социальных сетях.

Обращение Воробьева к жителям является традиционным. В 2019 году, как и в этот раз, оно проходило 29 января.