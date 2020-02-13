В Московской области объявили новую акцию: жителям предложили поделиться с Главным архивным управлением документами времен войны. Таким образом хотят сохранить историю семей.

На хранение принимаются любые документы времен ВОВ: письма, билеты, рисунки, газеты, фотографии. Важно понимать, что каждый материал имеет ценность.

«Это могут быть очень интересные документы. Людям может казаться, что они не важны, но в будущем история покажет нам, что сам документ очень интересный и актуальный», — отметил Дмитрий Неелов, заместитель заведующего отделом комплектования.

Причем обратиться в архив могут не только жители Подмосковья. Возможность принять участие в акции есть у каждого.

«Мы готовы всех выслушать, принять, обсудить. В том числе если человек не хочет передавать документы, мы можем и отсканировать и оставить на хранение», — добавил Дмитрий Неелов.

Первые документы уже принесли в архив. Так, Елена Владимировна Каплина передала бумаги о своих родителях. Ее отец Владимир Сергеевич Вермель участвовал в параде на Красной площади в 1941-м и защищал Москву. Мать Клавдия Васильевна Вермель служила в партизанском отряде.

В этом году Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого в Московской области проведут сотни мероприятий.