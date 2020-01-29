Одиноким пенсионерам Подмосковья прибавят 1000 рублей к выплатам

В Московской области живут больше 500 тысяч человек, которые находятся в сложном материальном положении. Самые уязвимые из них — одинокие пенсионеры. Поэтому регион добавит тысячу рублей к их пенсиям, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время традиционного обращения к жителям.

Несмотря на то, что уровень бедности в Московской области — один из самых низких в стране (7,3%), в регионе насчитывается более 500 тысяч жителей, находящихся в трудном материальном положении. Забота о представителях старшего поколения — приоритетная задача региональной власти.

С 1 мая 2020 года в Подмосковье введут ежемесячную доплату к пенсии — 1000 рублей. Получать ее будут одиноко проживающие граждане старше 65 лет при условии, что они живут в регионе больше 10 лет.

«Мы видим что особое внимание нужно уделить одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет. Им сложнее всего справляться с трудностями», — добавил губернатор.

Помимо материальной поддержки, в регионе существуют иные формы помощи старшим жителям. Например, с нового года пенсионеры из сельской местности могут бесплатно добираться на медосмотр в ближайшие больницы. Для этого в регионе начали работать специальные мобильные бригады. В конце декабря 2019 года их признали лучшими в стране.

Не менее важной мерой поддержки является и бесплатный проезд на пригородных поездах и общественном транспорте Москвы. Этой льготой пользуются порядка 1,7 миллиона человек.

Пенсионеры могут получить компенсацию взноса на капитальный ремонт. Размер такой льготы зависит от возраста. Неработающие граждане в возрасте от 70 лет, являющиеся собственниками квартир, а также семьи неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет получат 50% компенсации на оплату взноса, а те, кто достиг 80 лет, — 100%. По тому же принципу предоставляется компенсация за вывоз мусора.

Также подмосковные пенсионеры могут бесплатно ездить на экскурсии, посещать выставки, осваивать иностранные языки и заниматься спортом. Для этого в регионе запустили проект «Активное долголетие», который помогает старшему поколению с интересом проводить свободное время, общаться, находить единомышленников и не чувствовать себя одинокими. Воробьев отметил, что в 2020 году проект заработает в каждом муниципалитете Подмосковья.