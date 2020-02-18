    18 февраля 2020, 11:09

    Реагировать на обращения жителей без задержек. Муниципальные ЦУР будут работать быстрее

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    Муниципальные Центры управления регионом появились во всех 64 городских округах Московской области. Сейчас важно активно их развивать и отвечать на обращения жителей без задержек. Такую задачу поставил Андрей Воробьев на заседании правительства Московской области.
    Реагировать на обращения жителей без задержек. Муниципальные ЦУР будут работать быстрее

    За неделю в системе ЦУР зарегистрировались почти 15 тысяч новых пользователей.

    Больше всего жителей региона волнуют проблемы, связанные с содержанием дворов и дорог, а также с уборкой снега. В топ-5 вошли вопросы по вывозу мусора и проблемы многоквартирных домов.

    Министр государственного управления, информационных технологий и связи Максим Рымар отметил, что муниципальным ЦУР необходимо работать над сроками выполнения задач и сокращать количество повторных обращений от жителей.

    Чтобы главы округов глубже погружались в проблемы жителей, в Подмосковье ввели принципы чуткой власти. Это значит, что администрация должна слышать свое население, вовремя реагировать на жалобы и все решения принимать в диалоге.

    «Наша задача — решать те ситуации, когда жители нам по три-пять раз сообщают одну и ту же историю. Нужно руководителям включиться и отработать», — подчеркнул Максим Рымар.

    Еще один актуальный для жителей вопрос — это качество оказания государственных услуг. Сегодня на территории области можно получить 429 услуг, из них 276 — региональные, 86 — федеральные, 67 — муниципальные.

    За месяц жители подали 1,4 миллиона обращений. Из них 10% были выполнены с несоблюдением сроков. Большая часть нарушений относится к федеральным структурам. Но есть затруднения и у региональных ведомств — Минсоцразвития, Минздрава, Минимущества.

    Губернатор поручил сократить количество задержек.

    «Нам нужно обратить внимание на работу своих подразделений. Ошибки или отписки здесь недопустимы», — заявил Андрей Воробьев.

    Выполнять задачу будут профильные министерства. А контролировать работу с обращениями — муниципальные ЦУР, в которых фиксируются все заявки.

    «Мы их создавали не для красоты, а для результативной деятельности. Прошу вас и требую каждое утро начинать с ответов жителям. Это главная цель нашей работы», — заключил Андрей Воробьев.

    Подмосковный Центр управления регионом начал работать в конце декабря 2018 года. Он позволяет круглосуточно следить за тем, что происходит в Московской области, и быстро реагировать на чрезвычайные происшествия.