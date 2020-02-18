Реагировать на обращения жителей без задержек. Муниципальные ЦУР будут работать быстрее

Муниципальные Центры управления регионом появились во всех 64 городских округах Московской области. Сейчас важно активно их развивать и отвечать на обращения жителей без задержек. Такую задачу поставил Андрей Воробьев на заседании правительства Московской области.

За неделю в системе ЦУР зарегистрировались почти 15 тысяч новых пользователей.

Больше всего жителей региона волнуют проблемы, связанные с содержанием дворов и дорог, а также с уборкой снега. В топ-5 вошли вопросы по вывозу мусора и проблемы многоквартирных домов.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Максим Рымар отметил, что муниципальным ЦУР необходимо работать над сроками выполнения задач и сокращать количество повторных обращений от жителей.

Чтобы главы округов глубже погружались в проблемы жителей, в Подмосковье ввели принципы чуткой власти. Это значит, что администрация должна слышать свое население, вовремя реагировать на жалобы и все решения принимать в диалоге.

«Наша задача — решать те ситуации, когда жители нам по три-пять раз сообщают одну и ту же историю. Нужно руководителям включиться и отработать», — подчеркнул Максим Рымар.

Еще один актуальный для жителей вопрос — это качество оказания государственных услуг. Сегодня на территории области можно получить 429 услуг, из них 276 — региональные, 86 — федеральные, 67 — муниципальные.

За месяц жители подали 1,4 миллиона обращений. Из них 10% были выполнены с несоблюдением сроков. Большая часть нарушений относится к федеральным структурам. Но есть затруднения и у региональных ведомств — Минсоцразвития, Минздрава, Минимущества.

Губернатор поручил сократить количество задержек.

«Нам нужно обратить внимание на работу своих подразделений. Ошибки или отписки здесь недопустимы», — заявил Андрей Воробьев.

Выполнять задачу будут профильные министерства. А контролировать работу с обращениями — муниципальные ЦУР, в которых фиксируются все заявки.

«Мы их создавали не для красоты, а для результативной деятельности. Прошу вас и требую каждое утро начинать с ответов жителям. Это главная цель нашей работы», — заключил Андрей Воробьев.

Подмосковный Центр управления регионом начал работать в конце декабря 2018 года. Он позволяет круглосуточно следить за тем, что происходит в Московской области, и быстро реагировать на чрезвычайные происшествия.