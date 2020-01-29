Центры переобучения помогут найти работу жителям дальнего Подмосковья
Очень важно — это обучение и переобучение кадров. Программа будет направлена целевым образом на дальние районы. Мы будем проводить опросы среди жителей, чему надо обучатьВадим Хромовзаместитель председателя правительства Московской области.
Кроме того, будут теснее сотрудничать с предприятиями, которые там есть, чтобы по максимуму работать с жителями Подмосковья. Зампред привел статистику, по которой в теплицах в области работают примерно 60% местных жителей, а остальные — это приезжие из соседних и дальних регионов. Хотя, например, в теплицах в Кашире вполне можно зарабатывать 45-50 тысяч рублей.
«Нужно выяснить, почему местные жители туда не идут (в тепличные комплексы — прим. ред.). Потому что рабочие места будут создаваться. И необходимо обучить местных жителей работать на современных предприятиях», — добавил Хромов.
Реальные условия труда на областных предприятиях очень хорошие, но специалистам требуются определенные навыки. И, возможно, недостаток какой-то квалификации становится преградой для людей. Хромов подчеркнул, что центры переобучения и центры занятости важны, так как люди будут способны найти работу рядом с домом и не станут тратить часы на то, чтобы ездить в Москву или другие регионы.
Недавно в Солнечногорске защитили дипломные работы первые 16 выпускников школы гидов при колледже «Подмосковье». На базе данного учебного заведения открыли программу переподготовки «Основы экскурсоведения» продолжительностью 250 часов. Будущие квалифицированные экскурсоводы начали обучение в октябре 2019 года. Теперь выпускники смогут проводить экскурсии для жителей округа.
За шесть лет в Московской области создали 300 тысяч рабочих мест. За 2019 год в области их появились еще десятки тысяч. Жители получили возможность работать по профессии рядом с домом.
В ежегодном обращении к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе должно ежегодно создаваться около 100 тысяч рабочих мест, сейчас получается 50-60 тысяч. В отдельный год на новые места пришли 70 тысяч жителей.
Глава региона подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для еще более активного привлечения инвесторов в Подмосковье. В регионе уже есть четыре особые экономические зоны и индустриальные парки. По словам губернатора, важно наполнить их предприятиями.