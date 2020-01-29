Центры переобучения помогут найти работу жителям дальнего Подмосковья

Жителям Подмосковья будет легче найти работу рядом с домом. Особенно это касается дальних районов, где с вопросом трудоустройства дела обстоят сложнее. Для жителей проведут опрос, какие им нужны специальности, затем для переобучения откроют новые центры.

Очень важно — это обучение и переобучение кадров. Программа будет направлена целевым образом на дальние районы. Мы будем проводить опросы среди жителей, чему надо обучать Вадим Хромов заместитель председателя правительства Московской области.

Кроме того, будут теснее сотрудничать с предприятиями, которые там есть, чтобы по максимуму работать с жителями Подмосковья. Зампред привел статистику, по которой в теплицах в области работают примерно 60% местных жителей, а остальные — это приезжие из соседних и дальних регионов. Хотя, например, в теплицах в Кашире вполне можно зарабатывать 45-50 тысяч рублей.

«Нужно выяснить, почему местные жители туда не идут (в тепличные комплексы — прим. ред.). Потому что рабочие места будут создаваться. И необходимо обучить местных жителей работать на современных предприятиях», — добавил Хромов.

Источник фото: телеканал «360»

Реальные условия труда на областных предприятиях очень хорошие, но специалистам требуются определенные навыки. И, возможно, недостаток какой-то квалификации становится преградой для людей. Хромов подчеркнул, что центры переобучения и центры занятости важны, так как люди будут способны найти работу рядом с домом и не станут тратить часы на то, чтобы ездить в Москву или другие регионы.

Недавно в Солнечногорске защитили дипломные работы первые 16 выпускников школы гидов при колледже «Подмосковье». На базе данного учебного заведения открыли программу переподготовки «Основы экскурсоведения» продолжительностью 250 часов. Будущие квалифицированные экскурсоводы начали обучение в октябре 2019 года. Теперь выпускники смогут проводить экскурсии для жителей округа.

За шесть лет в Московской области создали 300 тысяч рабочих мест. За 2019 год в области их появились еще десятки тысяч. Жители получили возможность работать по профессии рядом с домом.

Источник фото: телеканал «360»

В ежегодном обращении к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе должно ежегодно создаваться около 100 тысяч рабочих мест, сейчас получается 50-60 тысяч. В отдельный год на новые места пришли 70 тысяч жителей.

Глава региона подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для еще более активного привлечения инвесторов в Подмосковье. В регионе уже есть четыре особые экономические зоны и индустриальные парки. По словам губернатора, важно наполнить их предприятиями.