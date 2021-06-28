Онкологический центр, школы, парки и дворы. Какими стали Коломна и Озеры после объединения

Коломна и Озеры изменились в лучшую сторону, когда их объединили в один городской округ. О переменах в населенных пунктах рассказал глава округа Денис Лебедев во время совещания с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Объединение Коломны с Озерами произошло в сентябре 2020 года. Городской округ Коломна состоит из 207 населенных пунктов, среди которых два больших города, 20 поселков, 48 сел, 137 деревень. В них живут 217 тысяч человек.

ЖКХ

В первую очередь после объединения было решено привести систему ЖКХ в нормальное состояние. В городах и селах были изношены котельные, тепловые сети, водозаборные узлы.

«Все эти системы были достаточно изношенными. И каждый отопительный период стоял под угрозой срыва. Отключение котельных на лето было практически нормой того времени. Для жителей это неприемлемо», — сказал Денис Лебедев.

В прошлом году реконструировали центральную котельную в совхозе «Озеры», которая обеспечила теплом и горячей водой более двух тысяч жителей. В котельной установили новые котлы, линии подачи воды и отопления. Также отремонтировали котельную в поселке Биорки.

«Эта котельная обеспечивала теплом и горячей водой более 1650 жителей, семь социальных объектов: школы и детские сады», — отметил Денис Лебедев.

Реконструкция коснулась тепловых сетей бывшего военного городка Сосновый Бор. В этом году по плану заменить коммунальные сети в первом и втором микрорайонах города Озеры.

Чистая вода

В прошлом году модернизировали 16 водозаборных узлов в сельских населенных пунктах благодаря программе «Чистая вода».

«Это села Старое Бобренево, Октябрьское, Лукерьино, Парфентьево, Горки, Макешеево, Никульское; деревни Семибратское, Молитвино, Андреевское, Колодкино, Туменское, Лыково; поселки Проводник, Лесной и Запрудный», — отметил глава округа.

Аналогичные работы пройдут в этом году в селах и в городе Озеры.

Мусор

После объединения было принято решение закрыть мусорный полигон «Озеры», который существовал с 1957 года. Он находился в ста метрах от жилых домов.

«В присутствии жителей 23 декабря мы перекрыли въезд на полигон бетонными блоками. Больше эта свалка не эксплуатируется», — сказал глава округа.

За год до объединения в Коломне был закрыт полигон «Воловичи». Сейчас с помощью федеральной программы «Чистая страна» округ приступит к рекультивации его. Она будет длиться три года.

«Когда эти работы будут закончены полностью, полигон „Воловичи“ больше не будет опасен для жителей», — добавил Денис Лебедев.

Ремонт и строительство дорог

В округе активно ремонтируют дороги, отметил Денис Лебедев во время совещания с губернатором. В прошлом году новое асфальтное покрытие получили 44 участка дорог, из них 37 — в Коломне, остальные в Озерах.

По массовым просьбам жителей начали реконструкцию подъездной дороги к деревне Кудрявцево. Уже завершен второй этап, начали курсировать автобусы.

«В прошлом году мы устранили три тысячи ям на дорогах, отремонтировали асфальт на переездах в Коломне. Создали новые парковки на сельских территориях. Полностью оборудовали 17 пешеходных переходов вблизи социальных объектов, детских учреждений», — отчитался глава округа.

В этом году планируется реконструировать пешеходные дорожки возле учебных заведений. Всего, благодаря голосованию на «Доброделе», в этом году реконструируют 62 участка дорог.

Помимо реконструкции дорог, была решена проблема с транзитным транспортом. Его удалось вывести за пределы города после строительства участка, объединившего М5 «Урал» и Малинское шоссе с выходом на Озерское шоссе.

«Весь транзитный транспорт с территории города мы сняли. И сейчас средняя скорость будет 80 километров в час. Открытие данного участка дороги запланировали на июль», — сказал он.

Дома и дворы

Комфортные прогулки с детьми стали возможными после начала программы по ремонту дворов. В прошлом году реконструкция коснулась 18 придомовых территорий, в этом году 17. Все работы завершат до августа.

В округе активно ремонтируют подъезды. В 2020 году из-за пандемии коронавируса пришлось сбавить темпы, в результате было отремонтировано всего 52 подъезда, но в этом году по плану привести в порядок 351 помещение, работы по 85 из которых близятся к завершению. Все подъезды планируется сдать до 1 ноября.

Одни из острейших проблем любого региона — аварийное жилье. Она коснулась и городского округа Коломна. Но, по словам Дениса Лебедева, власти округа с ней борются. Новые кварталы строят с учетом запросов жителей. Таким является новый микрорайон Подлипки. Здесь новые квартиры получили 436 человек, их переселили из аварийных домов.

«Все дома в новом микрорайоне соответствуют новым стандартам. Это безбарьерная среда, в подъездах нет мусоропроводов, предусмотрены места для колясок и велосипедов, есть круглосуточные охрана и видеонаблюдение», — рассказал Денис Лебедев.

В Озерах для жителей, чьи дома находятся в аварийном состоянии, строят пятиэтажный дом. Новые квартиры в 2022 году получат 126 человек.

Благоустройство

С 90-х годов Запрудский парк перестал быть «местом силы» жителей Коломны. Но в сентябре 2020 года все изменилось, его открыли после реконструкции. В парке есть детские площадки, ротонда, книжный шкаф для обмена книгами и многое другое.

В этом году начали модернизацию Михайловской набережной и зоны отдыха вблизи Богородице-Рождественского монастыря.

«На Михайловской набережной работы закончим до 1 сентября этого года. Работы возле монастыря предполагают два этапа. В этом году благоустраиваем территорию вблизи монастыря. А вторым этапом дорожку, которая будет логическим продолжением Москворецкой набережной, через пешеходный мост над рекой и до стен монастыря», — рассказал губернатору Подмосковья Дени Лебедев.

После реконструкции набережной и монастыря жители и гости города получат большой туристический маршрут, где будут созданы велодорожки и освещенная территория для круглогодичного использования.

Медицина

В Коломне произошло знаковое событие в российской медицине — в Коломне открылся международный онкологический центр. С момента открытия курсы лечебной терапии уже прошли более двух тысяч жителей.

«Открытие данного онкологического центра позволило нашим жителям не выезжать в другие округа и получать лечение в своем городе», — рассказал он.

Работы на территории международного онкологического центра не завершились после его открытия, например, апреле появилось отделение радиотерапии.

Также в микрорайоне Подлипки началось строительство современного корпуса городской поликлиники. В прошлом году реконструировали инфекционный корпус больницы в микрорайоне Щурово, лечебный корпус в Коломенской центральной больнице, в поселке Радужный капитально отремонтировали поликлинический корпус. Ремонт провели и в поликлинике в Озерах, на улице Ленина.

Образование

В округе активно строят новые школы. Недавно в эксплуатацию была введена долгожданная школа в поселке Пески, строительство которой находилось под контролем жителей. В Озерах достроили новую пристройку к школе № 3, где дети смогут заниматься в новых спортивных и актовых залах, в компьютерных классах.

«В декабре этого года завершим создание пристроек в школам № 2 и 8 — на 300 и 200 мест. В следующем году достроим корпус школы № 21 и школу на 825 мест в микрорайоне Колычево», — рассказал глава округа Денис Лебедев.

С 2019 года в шести сельских школах созданы «Точки роста». В планах оборудовать новые кабинеты самым современным 3D-оборудованием, квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности еще в пяти учебных заведениях.

В прошлом году отремонтировали 26 школ и 12 детских садов.

Спорт

Здоровье жителей региона зависит не только от качества сферы медицины, но и от возможности заниматься спортом. В прошлом году завершилась реконструкция стадиона «Щурово», который был построен около 60 лет назад. Была открыта спортивная хоккейная площадка с селе Непецино, воркаут-зоны на набережной Дмитрия Донского и парке «Дубки» в Озерах.

«На этот год в планах ремонт чаши детского бассейна в Озерах», — добавил глава округа.

С 2022 по 2023 год пройдет реконструкция стадиона «Авангард».