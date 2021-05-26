Новые зоны отдыха откроют в Коломне в 2021 году. Берег реки станет украшением города

Глава городского округа Коломна отчитался о проделанной работе в 2020. В прошлом году, несмотря на пандемию, произошло много позитивных изменений — жители аварийных бараков переехали в благоустроенные квартиры, завершилось благоустройство парка в Запрудах, в поселке Пески достроили школу.

В этом году планируется строительство больницы, ремонт дорог и открытие новых зон отдыха. Также в Коломне откроют пристройку к гимназии № 8. В современной пристройке будет большая столовая, библиотека, спортивный зал и раздевалка с теплым полом. Также акцент будет сделан на безбарьерную среду — пандусы, лифт и входы в классы без порогов.

Источник фото: телеканал «360»

Значимым событием для города в 2020 году стало завершение строительства школы в поселке Пески. Ее начали строить еще в 2016, но подрядчик оказался недобросовестным. Сейчас дети занимаются в современном здании, где есть школьные лаборатории и даже тренажерный зал.

В своем отчете Денис Лебедев рассказал, что в округе продолжается реализация программы «Переселение граждан из аварийного жилья». Новоселы переезжают в новый микрорайон города «Подлипки».

«В новые квартиры жилого комплекса из аварийных домов с улицы Ленина переехало уже 436 жителей Коломны. В Озерах мы будем строить в этом году 5-этажный дом на улице Коммунарской, в который переедут жители квартир на Воровского», — сказал глава г. о. Коломна Денис Лебедев.

В 2020 в Коломне появилась новая зона отдыха — завершилось благоустройство парка в Запрудах. Более 5000 квадратных метров дорожек, лавочки, беседка, детская площадка — так теперь выглядит комфортная городская среда. В этом году в округе благоустроят еще три территории. Среди них масштабный проект — благоустройство Михайловской набережной. Берег реки Коломенки станет украшением города. На 2,5 га появятся фонтаны, амфитеатр, кафе.

Источник фото: телеканал «360»

Важным событием для жителей города в 2020 стало присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны все предприятия перешли на бесперебойное производство военной продукции. Труженики Коломны отправили на фронт 2 миллиона мин и артиллерийских снарядов, более 900 тысяч авиабомб.

Весь отчет прошел под девизом «Перемены — то, что волнует людей». И городской округ Коломна в этом году ждут изменения к лучшему. Строятся производственные корпуса, появляются новые рабочие места, ремонтируются дороги, больницы и стадионы.