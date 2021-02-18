Полный цикл борьбы с раком по ОМС. В новом онкологическом центре Коломны появится радиотерапия

Международный онкологический центр, в прошлом году созданный при Коломенской ЦРБ, дополнят отделением радиотерапии. Его откроют уже весной. Сюда приезжают пациенты не только со всего Подмосковья, но и из Сочи, Твери, Ростова, Тулы, Москвы.

Источник фото: телеканал «360»

Пациентов и врачей онкологического центра в Коломне навестил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ему рассказали, что до открытия учреждения некоторые специалисты ездили на работу в Москву, а на это уходило минимум по три часа утром и вечером. В одной лишь электричке тратили больше 120 минут.

Теперь они трудоустроились здесь, а жители этого и ближайших округов получили современный онкологический центр.

Самое главное, что людям уже не нужно ездить в Москву или еще на какие-нибудь отдаленные территории Андрей Воробьев.

Здесь пациентам выполняют противоопухолевую лекарственную терапию. Врач-онколог принимает и амбулаторно, а в стационаре разместили 22 койки.

Источник фото: телеканал «360»

К открытию готовят новое отделение радиотерапии. В нем станут проводить дистанционную лучевую терапию, сообщила главный врач центра Инна Резчикова.

«Радиотерапию начнут с марта. Уже идет подготовка лицензии», — уточнила она.

Отделение радиотерапии откроют в бункере под землей. Сегодня специальный лучевой ускоритель halcyon varian единственный в Московской области и на данный момент самый современный в мире борьбы с онкологическими заболеваниями.

Уникальность центра

Пациенты смогут получить комбинированную терапию в одном месте. Записаться удастся по телефону, на сайте или в центре лично. Всю помощь окажут бесплатно — по полису ОМС.

Источник фото: телеканал «360»

В мировой практике комплексную терапию получают около 80% пациентов с онкологическими заболеваниями. Такие стандарты доступны и жителям Подмосковья. В созданном центре лечение проводят с качеством мирового уровня.

Транспортная доступность Коломны позволяет направить поток пациентов со всего юго-востока. Для них создали полноценный цикл помощи, а это первичный прием врача-онколога, все виды диагностики, лекарственная терапия и хирургическая помощь. А весной появится радиотерапия.