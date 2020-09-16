Новый хирургический комплекс заработал в Одинцове. Здесь лечение по ОМС и ведущие онкологи

В здании появилось восемь современных операционных, в одной из которых можно будет вести прямые трансляции. Подготовили круглосуточный стационар на 120 коек, из них реанимационных здесь 11. Напутственные слова сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Я точно знаю, что придут профессиональные, самые внимательные врачи — люди, которые даже своими улыбками и отношением лечат человека. И очень приятно, что ОМС сегодня работает. В Подмосковье 200 частных клиник, доля ОМС там обязательно наращивается Андрей Воробьев.

Хирургический корпус госпиталя «Лапино» возвысился на шесть этажей. Врачи смогут диагностировать и лечить широкий спектр онкологических заболеваний. Среди них, например, все, которые коснулись женского здоровья, урологии, опухолей головы, шеи и не только.

«Особенностью „Лапина 2“ является то, что корпус будет работать не просто как частная клиника. Поликлиника на 70% работает в системе ОМС — она будет сотрудничать с бюджетами регионов и оказывать помощь в рамках программы госгарантий бесплатной медицинской помощи», — рассказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Работой обеспечат свыше 300 квалифицированных сотрудников. Они смогут осматривать пациентов, применяя самые передовые методики и технологии. В корпусе предусмотрели кабинеты для лучевой диагностики — МРТ, КТ, рентген.

На церемонии прозвучало напутственное слово от председателя правительства России Михаила Мишустина. Его зачитала Татьяна Голикова.

Большое событие для врачей и миллионов людей — тех, кто будет работать, и тех, кто сможет получать медицинскую помощь на самом высоком уровне. За короткий срок в Подмосковье построили многопрофильную клинику, которую по праву можно назвать клиникой XXI века Михаил Мишустин.

Появилось в современном комплексе и отделение стоматологии с челюстно-лицевой хирургией. Открыли несколько лабораторий: цитологическую, микробиологическую с ПЦР и многие другие.

По словам Михаила Мурашко,многопрофильная клиника — это самая современная тенденция, позволяющая оказывать помощь разным категориям пациентов.

«Это очень важно, это принципиально новая позиция медицины — когда именно пациент становится частью всего процесса. И процесс вокруг него уже делает все. Многопрофильная клиника — это, на мой взгляд, еще один наш успешный шаг», — отметил Михаил Мурашко.

Шесть этажей, многоуровневая парковка и восемь высокоточных операционных — все это создали, несмотря на пандемию. Вместе с корпусом сделали котельную, трансформаторную подстанцию и очистные сооружения.

«Я хочу пожелать, чтобы из этих стен все выходили здоровыми и румяными! И, как прежде, чтобы с благодарностью вспоминали вашу работу. Удачи вам!» — подытожил Андрей Воробьев.

Госпиталь «Лапино» входит в сеть медицинских центров «Мать и Дитя». В комплекс вложили более четырех миллиардов рублей. А впереди — третья очередь строительства.