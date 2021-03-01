Главой городского округа Коломна избрали Дениса Лебедева

В Коломне состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой округа избрали Дениса Лебедева.

Денис Лебедев родился 17 октября 1974 года в Коломне. В 1997 году с отличием окончил Коломенский педагогический институт по специальности «учитель истории и социально-гуманитарных дисциплин». В 2003 году с отличием окончил МГОУ по специальности «юриспруденция».

4 декабря 2011 года был избран депутатом Московской областной думы, был заместителем председателя комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике.

В июле 2014 года возглавил Озерский муниципальный район. С января 2015 года по сентябрь 2016 года — глава городского округа Озеры.

В октябре 2016 года Денис Лебедев занял пост главы городского округа Коломна.

Награжден знаком губернатора Подмосковья «За вклад в развитие Московской области».