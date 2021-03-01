facebook_pixel
    01 марта 2021, 20:34

    Главой городского округа Коломна избрали Дениса Лебедева

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    В Коломне состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой округа избрали Дениса Лебедева.

    Главой городского округа Коломна избрали Дениса Лебедева | Изображение 1

    Денис Лебедев родился 17 октября 1974 года в Коломне. В 1997 году с отличием окончил Коломенский педагогический институт по специальности «учитель истории и социально-гуманитарных дисциплин». В 2003 году с отличием окончил МГОУ по специальности «юриспруденция».

    4 декабря 2011 года был избран депутатом Московской областной думы, был заместителем председателя комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике.

    В июле 2014 года возглавил Озерский муниципальный район. С января 2015 года по сентябрь 2016 года — глава городского округа Озеры.

    В октябре 2016 года Денис Лебедев занял пост главы городского округа Коломна.

    Награжден знаком губернатора Подмосковья «За вклад в развитие Московской области».