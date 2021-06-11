Подмосковье пригласило к себе туристов на форуме «Путешествуй!». Гостей готовы удивить вкусами и активностями

Коломенская пастила, серпуховская помадка, дегустация сыра, пряники и народные художественные промыслы — все это стало частью стенда Подмосковья на российском туристическом форуме «Путешествуй!». Регион выступил его титульным партнером. Гостям показали, куда, зачем и почему можно отправиться в ближайшие летние месяцы.

Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова отметила на форуме, что область полностью готова к приему туристов и очень ждет их в гости.

Я считаю, что у нас лето в Подмосковье самое красивое, самое яркое. Безусловно, и другим регионам есть чем гордиться. Мы понимаем, что туризм — это приоритетное направление. Особенно в условиях, когда мир практически закрыт Наталья Виртуозова.

Форум развернулся в одном из павильонов ВДНХ. И в число основных акцентов, которые Подмосковье сделало во время презентации своего стенда, вошли народные промыслы.

Московская область издавна славится мастерами, умеющими изготовить уникальные платки, шкатулки, посуду, подносы, — в регионе сконцентрировано 60% народных промыслов России.

«На этой выставке мы являемся центральным стендом. И нам, конечно, это очень приятно», — отметила Виртуозова.

Отдых на любой вкус

По словам вице-губернатора, Подмосковье может предложить туристам самые разные варианты досуга.

Безусловно, Московская область — тот регион, который может предложить абсолютно разный отдых. Я не кривлю душой и не лукавлю, ведь в Подмосковье действительно может быть любой туризм — и исторический, и гастрономический. Можно купаться и загорать Наталья Виртуозова.

Она подчеркнула, что у региона амбициозные планы развития туристической сферы.

«Мы продолжаем идти шаг за шагом. И для нас крайне важно, чтобы Подмосковье было не в тени Москвы, а стало все-таки центром нашего российского туризма», — объяснила Наталья Виртуозова.

Какие планы на лето?

Лето в Подмосковье будет наполнено яркими событиями. Но следить за эпидемической обстановкой будут по-прежнему внимательно и осторожно.

Конечно, лето — это ягоды, грибы, воздух, озера, реки, рыбалка. Это туризм. У нас в Подмосковье очень развивается экотуризм, а это глэмпинги и кемпинги. Сейчас это Орехово-Зуево, Коломна, Руза, Волоколамск Наталья Виртуозова.

По ее словам, важно, чтобы турист узнал о таких возможностях и приехал в Московскую область.

«На лето мы, безусловно, планируем разные мероприятия. Это и фестиваль Чайковского, и фестиваль „Сыр! Пир! Мир“. Будем, конечно, следить за тем, что нам позволит или же не позволит сделать обстановка, связанная с коронавирусом», — добавила она.

Летом в Подмосковье можно выбрать самые разные варианты отдыха. О самых ярких событиях и местах «360» рассказывает в тематической рубрике — она постоянно обновляется.