Один день сортировщика мусора. Пробуем себя в этой нелегкой профессии

Комплекс «Юг» под Коломной выполняет весь цикл переработки отходов. Но самая ювелирная работа — ручная сортировка мусора. Разобраться, куда складывать картон, а куда алюминий — непросто, но работники делают это мастерски. К ним сегодня присоединилась корреспондент «360».

В комментариях к одному из сюжетов мы заметили следующую фразу: «Какой кошмар — работать с отходами!» Но задумайтесь, врач по локоть в крови, рабочий на заводе в мазуте — это нормально, а сортировка мусора что? Ведь это такой же рабочий процесс. Как известно, «все профессии нужны, все профессии важны».

Сортировать отходы нужно в маске, а от постоянно мелькающего мусора на конвейере кружится голова. Но работники, кажется, уже привыкли к таким трудностям. Жанна Туз живет в соседней деревне. Утром садится в служебный автобус и, спустя полчаса, приступает к работе. На предприятии она — с ноября прошлого года. Условия труда устраивают. Зарплата, по ее словам, стабильная и достойная. Со дня открытия работу здесь нашли около 600 человек.

Источник фото: телеканал «360»

Жанна разбирается с мусором мастерски, делая то, что любой человек в разы быстрее мог бы сделать дома. Сортировщики к своей работе относятся с юмором — предлагают друг другу подобрать модный лук из выброшенных вещей.

Источник фото: телеканал «360»

Этот КПО построила компания «РТ-Инвест». Он открылся он осенью прошлого года. Мощность — 650 тысяч тонн мусора в год. Исполнительный директор Дмитрий Капров объясняет: запуск комплекса позволил закрыть мусорный полигон «Воловичи», который не один год отравлял жизнь местных жителей.

«Мы перерабатываем около тысячи тонн. Комплекс заключается в том, что здесь три объекта. Это сортировка отходов, компостирование и размещение отходов реализовано на одной территории», — рассказал Дмитрий Капров.

Источник фото: телеканал «360»

На первом этапе мусоровозы проходят радиационный контроль и взвешивание. Затем начинается сортировка отходов: от крупного мусора избавляются, а фракции, которым можно подарить вторую жизнь — бумага, пластик, металл — идут на конвейер. И только потом проходят автоматическую сортировку. Например, в «барабанном грохоте». Эта установка делит отходы на три фракции. Получившееся вторсырье прессуют.

Источник фото: телеканал «360»

Отходы, у которых на вторую жизнь нет шансов, размещают на территории комплекса. Причем, грунт защищен трехслойным экраном. Вредные вещества не проникают в почву, а сточные воды фильтруют до такого состояния, что если не пить, то искупаться точно можно.