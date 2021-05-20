Более 70 дорог отремонтируют в Коломне в этом году

В городском округе Коломна в этом году отремонтируют более 70 дорог и построят шесть новых тротуаров. Работы проводятся по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках реализации президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

Для повышения комфорта и безопасности жителей Коломны в округе в этом году построят шесть тротуаров и отремонтируют свыше 70 дорог. Работы на региональной сети в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги» уже завершили, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«По итогам голосования жителей на портале «Добродел» были отремонтированы две региональные дороги: «Коломна — Сельниково — Левино» — Молодинки — Горки» с 0 по 0,7 километра и «Коломна — Озеры» — Заречный» с 0 по 2,9 километра. На дорогах уложено новое асфальтобетонное покрытие, в ближайшее время нанесут разметку», — добавил Гержик.

Тротуары построят в селе Чанки, деревнях Дворики и Туменское, а также на участках от поселка Индустрия до поворота на поселок Осенка, от села Парфентьево до поворота на Экодеревушку.

Сначала новые тротуары строят в черте населенных пунктов в том числе, в местах с высокой интенсивностью движения. Тротуар на улице Октябрьской революции пройдет вдоль школы для учеников с ограниченными возможностями здоровья «Надежда». Благодаря новой пешеходной дорожке повысится безопасность и комфорт учащихся.

Из дорог, которые запланировали отремонтировать, готов уже Окский проспект. На этой улице находится множество социальных объектов: конструкторское бюро машиностроения, Окский сквер, мемориал, а также детский сад № 12 «Пчелка», детско-юношеская спортивная школа по единоборствам и дворец культуры. Дорога ведет к причалу «Бочманово».

Сейчас дорожные службы проводят ремонтные работы на улицах Коломны: Кремлевской, Казакова, Исаева, Лазарева, Лазарцевы Поляны, Подлипки-6 и проезде Красноармейском, а также в населенных пунктах Бакунино, Зиновьево, Тимирево, Акатьево, Щурово.

Алексей Гержик отметил, что в этом году сделали упор на ремонт тех участков дорог, которые ведут к социально значимым местам.