«Точки роста» откроют во всех сельских школах Подмосковья к 2025 году

Образовательные центры «Точка роста» появятся во всех подмосковных сельских школах. Их откроют в период до 2025 года.

Это отметила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина. Сейчас в Подмосковье насчитается 119 «Точек роста».

«В этом году, уже с 1 сентября, начнут функционировать еще 123 „Точки роста“ в более чем 40 городских округах», — рассказала Каклюгина.

За три года таких центров станет 369. «Точки роста» появятся в каждой сельской школе.

У ребят, вне зависимости от места жительства, должна быть возможность проходить обучение по передовым технологиям, а в новых центрах такие технологии есть Ирина Каклюгина.

Например, в каждой «Точке роста» подготовили 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, применение квадрокоптеров и другие возможности.

Такие развивающие центры в Московской области открывают по президентскому проекту «Образование».