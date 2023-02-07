Мир 07 февраля 2023, 08:14 Самое мощное за 40 лет землетрясение произошло в штате Нью-Йорк NBC: в штате Нью-Йорк зафиксировали самое мощное за 40 лет землетрясение Unsplash

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На северо-западе американского штата Нью-Йорк накануне зафиксировали самое мощное за последние 40 лет землетрясение. Данных о разрушениях и пострадавших нет. Об этом сообщил канал NBC.

Подземный толчок произошел в 14:15 по московскому времени (11:15 по местному) в двух километрах к востоку от Уэст-Сенека, очаг залегал на трехкилометровой глубине, уточнила Геологическая служба США. Магнитуда землетрясения составила 3,8.

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С 1983 года в этом районе случилось 24 землетрясения магнитудой выше 2,5. Однако то, что произошло в понедельник, — самое мощное из них.

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Вчера ранним утром в Турции произошло сильное землетрясение. Число жертв в этой стране приблизилось к трем тысячам, из-под завалов удалось спасти свыше семи тысяч жителей. В Сирии погибли более 500 человек.

Землетрясение ощутили более чем в 15 странах, даже в России. В частности подземные толчки произошли в Японии, на Сахалине, в районе Тайваня, на Гаити.