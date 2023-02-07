Мир 07 февраля 2023, 00:21 Более 7,3 тысячи человек спасли из-под завалов в Турции Управление по ЧС Турции: более 7300 человек вытащили из-под завалов за 20 часов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Спасательная операция в Турции продолжается. За 20 часов с момента первого землетрясения на юго-востоке страны из-под завалов получилось спасти более 7300 человек. Об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (АФАД).

«Погибли 2 316 человек в результате землетрясения в Турции. 7 340 человек удалось спасти из-под завалов. Поисково-спасательные работы продолжаются без перерывов», — процитировал ТАСС отрывок сообщения.

Реклама

На помощь турецким спасателям уже вылетели сотрудники МЧС России. Они помогут разбирать завалы, искать пропавших людей и оказывать медицинскую помощь. В рядах российской группы — кинологи и специальная техника.

Реклама

Турция также обратилась за помощью к НАТО. Власти страны попросили альянс прислать группы для оказания медпомощи и для поисково-спасательных работ, а также построить полевые госпитали, которые будут безопасны в случае новых землетрясений.

По последним данным, погибли более 2300 турецких жителей. Число жертв в Сирии превысило 600.