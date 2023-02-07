Происшествия 07 февраля 2023, 05:15 Число жертв землетрясений в Турции приблизилось к трем тысячам Anadolu: число жертв землетрясений в Турции выросло до 2921 РИА «Новости»

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Число погибших в результате землетрясений в Турции продолжает расти. Агентство Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) сообщило, что трагедия унесла жизни уже 2921 человека, разбор завалов продолжается.

«Число погибших в результате землетрясений на юге Турции возросло до 2921 человека, 15 834 получили ранения», — уточнило агентство.

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Ранее в Турцию прибыли более 100 российских спасателей МЧС. Они помогут разобрать завалы, а также организуют медицинскую помощь для пострадавших.

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Специалисты будут работать круглосуточно сразу на нескольких участках. Им помогут беспилотники, которые позволят проводить разведку с воздуха. Также искать пропавших будут кинологи со специально обученными собаками.

Ранее в РАН заявили, что предсказать землетрясение в Турции было нельзя. Там отметили, что знали о землетрясении магнитудой восемь, которое должно было произойти в ближайшие пять лет. Но сказать точно, где и когда это случится, невозможно.