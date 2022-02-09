Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Сахалине

Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали сейсмологи на Сахалине в среду, 9 февраля, в 09:29 по местному времени (01:29 по московскому времени). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

«Землетрясение произошло на глубине 13 км, магнитуда 4,7. Эпицентр располагался в 24 км от города Макарова на Сахалине», — сообщили в филиале.

В дальнейшем информация была уточнена. Согласно новым данным, магнитуда составила 5,1. Через две минуты после этого последовал второй толчок магнитудой 4,3. Его эпицентр находился в 16 километрах на восток от озера Айнского на Сахалине.

Толчки ощущались в Углегорском, Макаровском, Роноайском и Томаринском районах острова. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что сильное землетрясение произошло в Японии. Толчки ощущались в префектурах Миядзаки и Оита острова Кюсю на юго-западе страны. Магнитуда подземных толчков составила 6,4. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров под водой. Данных о пострадавших не поступало.