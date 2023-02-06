Происшествия 06 февраля 2023, 17:21 Землетрясение в Турции ощутили в 16 странах Hedef Halk: землетрясение в Турции затронуло 16 стран мира РИА «Новости»

Читать 360tv в

Геологическая служба США опубликовала карту с пометкой стран, в которых также ощутили землетрясение, произошедшее в Турции. Об этом сообщила турецкая газета Hedef Halk.

В сообщении говорится о 16 странах: о самой Турции, Сирии, Ливане, Иордании, Израиле, Палестине, Египте, Южном Кипре, Турецкой Республике Северного Кипра, Ираке, Иране, Саудовской Аравии, Грузии, Азербайджане, Армении и даже России.

Реклама

Между тем еще до начала землетрясения в Турции сейсмологи Молдовы зафиксировали подземные толчки в соседней Румынии в ночь на 6 февраля. Однако эпицентр залегал на глубине 20 километров и максимум достиг магнитуды в 4,5, поэтому на земле их не ощутили.

Реклама

Тем временем, по последним данным, число жертв стихийного бедствия в Турции увеличилось до 1014 человек. По словам главы Управления по чрезвычайным ситуациям Юнуса Сезера, пострадало 2824 зданий. Спасатели продолжают расчищать завалы, под которыми все еще могут находиться люди.