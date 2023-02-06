06 февраля 2023, 17:21
Землетрясение в Турции ощутили в 16 странах
Hedef Halk: землетрясение в Турции затронуло 16 стран мира
Геологическая служба США опубликовала карту с пометкой стран, в которых также ощутили землетрясение, произошедшее в Турции. Об этом сообщила турецкая газета Hedef Halk.
В сообщении говорится о 16 странах: о самой Турции, Сирии, Ливане, Иордании, Израиле, Палестине, Египте, Южном Кипре, Турецкой Республике Северного Кипра, Ираке, Иране, Саудовской Аравии, Грузии, Азербайджане, Армении и даже России.
Реклама
Между тем еще до начала землетрясения в Турции сейсмологи Молдовы зафиксировали подземные толчки в соседней Румынии в ночь на 6 февраля. Однако эпицентр залегал на глубине 20 километров и максимум достиг магнитуды в 4,5, поэтому на земле их не ощутили.
Реклама
Тем временем, по последним данным, число жертв стихийного бедствия в Турции увеличилось до 1014 человек. По словам главы Управления по чрезвычайным ситуациям Юнуса Сезера, пострадало 2824 зданий. Спасатели продолжают расчищать завалы, под которыми все еще могут находиться люди.
Турция
Сирия
Землетрясения
Землетрясение на юге Турции
Реклама
Реклама