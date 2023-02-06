Мир 06 февраля 2023, 23:53 Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе Тайваня EMSC: у берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,1 freepik

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В мире произошло очередное землетрясение — на этот раз в районе Тайваня. Китайский сейсмологический центр уточнил, что его магнитуда составила 5,1.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 34,5 километра к северо-востоку от города Хуалянь. Очаг залегал на глубине около 16 километров. Землетрясение зафиксировали ранним утром — в 04:20 (в 23:20 по московскому времени).

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В Хуаляне проживают около 350 тысяч человек. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

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Также сообщается о новом землетрясении магнитудой 5,0 в Гексуне, городе турецкой провинции Кахраманмараш.

По последним данным, число жертв в Турции выросло до 2316. Еще около 12 тысяч человек ранены. Количество погибших и пострадавших растет с каждым часом. В стране объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.

Российские спасатели вылетели в Турцию, чтобы помочь с разбором завалов и поиском людей.