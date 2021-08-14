Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 227 человек

Управление гражданской обороны гати сообщило, что число жертв землетрясение магнитудой 7,2 балла выросло до 227 человек. Ранее сообщалось о 29 погибших. Власти объявили по всей стране режим ЧС.

По данным SKYNews, сотри людей получили ранения или пропали без вести после подземных толчков.

Ближайшим крупным городом был Ле-Ке, сообщило Reuters. В нем проживает почти 126 тысяч человек. Многие здания обрушились или получили серьезные повреждения. Спасатели и жители города ищут выживших в развалинах.

Ситуацию ухудшает тот факт, что доступ в южный регион, где произошло землетрясение, контролируют группировки бандитов, появившиеся после убийства президента страны Жовенеля Моиза.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 16 августа Гаити накроет тропический шторм Грейс.