Тряслись стены и падала посуда. Мощное землетрясение произошло в Японии

Сильное землетрясение произошло в Японии. По данным агентства Kyodo, толчки ощущались в префектурах Миядзаки и Оита острова Кюсю на юго-западе страны.

В Японском метеорологическом агентстве уточнили, что по магнитуда подземных толчков составила 6,4. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров под водой. Прогноза о возможном возникновении цунами не было.

Данных о пострадавших не поступало. Но землетрясение разрушило выстроенную вдоль дорог блочную стену в префектуре Оита. После основных толчков афтершоки ощущались в западных и центральных провинциях Японии.

Пользователи Twitter опубликовали видео с демонстрацией силы подземных толчков.

На опубликованных кадрах видно, что мебель в комнате ходит ходуном.

Кошки из приюта восприняли неожиданную тряску своих лежанок без особого беспокойства.