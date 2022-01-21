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    21 января 2022, 21:51

    Тряслись стены и падала посуда. Мощное землетрясение произошло в Японии

    Kyodo: землетрясение магнитудой 6,4 произошло в японских префектурах Миядзаки и Оита

    Анатолий Минкин

    Сильное землетрясение произошло в Японии. По данным агентства Kyodo, толчки ощущались в префектурах Миядзаки и Оита острова Кюсю на юго-западе страны.

    Тряслись стены и падала посуда. Мощное землетрясение произошло в Японии

    В Японском метеорологическом агентстве уточнили, что по магнитуда подземных толчков составила 6,4. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров под водой. Прогноза о возможном возникновении цунами не было.

    Данных о пострадавших не поступало. Но землетрясение разрушило выстроенную вдоль дорог блочную стену в префектуре Оита. После основных толчков афтершоки ощущались в западных и центральных провинциях Японии.

    Пользователи Twitter опубликовали видео с демонстрацией силы подземных толчков.

    На опубликованных кадрах видно, что мебель в комнате ходит ходуном.

    Кошки из приюта восприняли неожиданную тряску своих лежанок без особого беспокойства.