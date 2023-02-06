Мир 06 февраля 2023, 20:08 Число погибших после землетрясения в Сирии увеличилось до 538 Минздрав Сирии: землетрясение в Сирии унесло жизни 538 человек РИА «Новости»

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В результате утреннего землетрясения в Сирии погибло по меньшей мере 538 человек. Об этом сообщили представители Минздрава страны. Их процитировало РИА «Новости».

«В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 538 человек», — рассказали они.

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Также сотрудники ведомства сообщили, что из-за подземных толчков есть пострадавшие. По последним данным, их количество оценивается в 1353 человек. В Минздраве Сирии отметили, что эти цифры не являются окончательными и могут увеличиться.

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Землетрясение, в результате которого погибли и пострадали сотни сирийцев, произошло утром 6 февраля. В основном толчки ощущались на юго-востоке Турции. Также землетрясение фиксировали и в других странах и регионах. В их числе — Сирия, Батуми, Абхазия и Румыния.

По последним официальным подсчетам представителей турецких властей, только в этой стране от подземных толчков погибло 1498 человек. Количество жертв еще не окончательное и может увеличиться.

Также из-за землетрясения в Турции и Сирии частично или полностью разрушились исторические объекты. В их числе — цитадель Алеппо.