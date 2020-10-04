Пашинян не исключил привлечения России к защите Армении

Он заявил, что у России и Армении единая система ПВО, куда входит военная база № 102, расположенная недалеко от Гюмри.

«Договор об этой системе очень четко определяет, в каких случаях эти вооруженные силы могут также использоваться для безопасности Армении. Я уверен, что Россия выполнит свои договорные обязательства, если такие случаи возникнут», — заявил он.

В минувшую субботу Пашинян не исключил, что вынесет на обсуждение Минской группы ОБСЕ вопрос о вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что для такого шага нужно согласие всех противоборствующих сторон, а значит нужно спрашивать и Азербайджан.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин в беседе с «360» напомнил, что у России есть обязательства перед Арменией по Договору о коллективной безопасности. Когда нападение на одного участника — означает нападение на весь блок. По его словам, Азербайджан это прекрасно знает, поэтому и действует только на территории Нагорного Карабаха, на который обязательства не распространяются.

Конфликт вокруг непризнанной республики перешел в горячую фазу еще в конце прошлой недели. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

За минувшие сутки стороны обменялись серьезными ударами. Вооруженные силы Азербайджана устроили артиллерийский обстрел Степанакерта. Город остался без электричества, а снаряды взрывались до самого утра.

Под ракетный обстрел попал азербайджанский город Гянджа. В результате погибли два мирных жителя и более 30 получили ранения. Баку обвинил Ереван в умышленном обстреле мирных районов, но Армения заявила, что не вела никаких боевых действий со своей территории.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян пояснил, что это он отдал приказ об использовании ракет. Однако после он потребовал остановить обстрел, чтобы не допустить большого количества жертв среди мирного населения. Глава непризнанного региона подчеркнул, что готов продолжить бомбардировки, если противник не сделает никаких выводов.

Армения и Азербайджан уже поставили друг другу ряд условий, при которых они пообещали прекратить огонь. Никол Пашинян заявил, что Баку привлек к противостоянию Турцию и только с уходом этих военных он готов остановить боевые действия. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил, что никаких турецких военных нет. В конфликте принимают участие только армия республики. Он подчеркнул, что готов остановить военные действия при полном выводе войск Армении с территории Нагорного Карабаха.

На этой неделе президенты России, США и Франции выпустили совместное заявление, в котором призвали стороны остановить военные действия и сесть за стол переговоров Минской группы ОБСЕ без каких-либо условий.