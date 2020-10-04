Президент Карабаха приказал остановить удары по военным объектам Гянджи

«По моему распоряжению сегодня Армия обороны нанесла несколько ракетных ударов по городу Гянджа. Сейчас я поручил прекратить стрельбу, чтобы избежать невинных жертв среди мирных жителей», — написал глава республики.

Однако «мощные и соразмерные» удары возобновятся, если противник не сделает соответствующих выводов, предупредил Арутюнян. В таком случае военные Карабаха «разрушат армию и тыл врага».

Карабахская сторона «до конца решительна в своих действиях», отметил президент.

Утром 4 октября в Минобороны Азербайджана сообщили, что ВС Армении обстреляли их города Тертер и Горадиз Физулинского района. В ведомстве Армении данную информацию опровергли.

Ранее пресс-секретарь Арутюняна рассказал, что Армия обороны Карабаха уничтожила военный аэродром в Гяндже. Азербайджан подтвердил факт обстрела города и заявил о гибели одного человека и ранениях у четверых. При этом там отрицают информацию, что Армения уничтожила военные объекты в Гяндже, в том числе аэродром.

Столица Нагорного Карабаха Степанакерт уже не первый день подвергается ракетным ударам. Азербайджан открывает огонь, чтобы «утроить тактику выжженной земли», уверены эксперты.

Военные действия в Нагорно-Карабахской Республике возобновились 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать страну. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.