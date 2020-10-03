Ереван поднимет вопрос о введении российских миротворцев в Карабах

Он пояснил, что вопрос о введении миротворцев, в том числе российских, нужно обсуждать в рамках решения всего глобального конфликта, который развивается сейчас на территории Нагорного Карабаха.

«Такие вопросы могут обсуждаться в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ», — пояснил он.

Также он не исключил, что решающим в этом вопросе должно стать слово президента России Владимира Путина. Пашинян напомнил, что между Москвой и Ереваном есть взаимные обязательства в области безопасности. Кроме того, Россия — это сопредседатель в Минской группы ОБСЕ.

Ранее Пашинян заявил, что единственным условием окончания военных действий со стороны Армении станет выход из конфликта Турции. По его словам, официальная Анкара привезла в Азербайджан боевиков из Сирии и Ливии для участия в военных действиях. Оставлять жителей Карабаха один на один с такой угрозой Армения не намерена.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении вывести свои войска, чтобы начать перемирие. По его словам, Армения в течении долгого времени нарушала принципы ОБСЕ и теперь пришла пора вернуть аннексированные территории. Он подчеркнул, что Баку не готов ждать еще 30 лет для завершения конфликта вокруг Карабаха.

Бои в Нагорном Карабахе продолжаются уже почти неделю. Участники обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. В ходе столкновений есть жертвы среди мирного населения и военных.