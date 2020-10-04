Алиев потребовал вывода войск Армении из Карабаха и извинений Пашиняна

Он подчеркнул, что его армия занимает наступательную позицию с единственной целью: вернуть свои территории. Алиев напомнил, что ни одно государство мира не признало независимость Нагорного Карабаха.

«Мы готовы к прекращению огня при условии вывода войск Армении. Ереван должен установить график ухода с наших земель, в премьер-министр Армении должен извиниться за оскорбления», — заявил Алиев.

Он добавил, что в результате бомбардировок со стороны Армении разрушено около 500 домов. При этом он в очередной раз опроверг заявления, что в военных действиях участвуют иностранные наемники. Алиев подчеркнул, что в армии Азербайджана насчитывается 100 тысяч солдат, которые ведут борьбу за свою территорию.

«Если международное сообщество не сможет выполнить свои решения, мы сделаем это сами», — пообещал Алиев. Он отметил, что после разрешения конфликта Азербайджан восстановит нормальные отношения с армянским народом.

В ходе конфликта вокруг Нагорного Карабаха стороны обменялись серьезными ударами. Вооруженные силы Азербайджана провели артиллерийский обстрел Степанакерта. Город остался без электричества, детонация снарядов продолжалась до самого утра.

Ночью начался ракетный обстрел Гянджи. Баку обвинил Ереван в умышленном ведении огня по мирным районам. В результате погибли два человека. Более 30 получили ранения. Минобороны Армении заявило, что не вело атаки на Азербайджан со своей территории.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что он отдавал приказ о ракетном ударе, но после отозвал его, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Но при этом отметил, что может продолжить бомбардировки, если противник не сделает выводов.

Новый виток конфликта в Нагорном Карабахе, который перерос в боевые столкновения, идет уже вторую неделю. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Есть жертвы среди мирного населения. Армения заявила, что Турция вмешивается в конфликт на стороне Азербайджана и использует наемников для ведения военных действий. Баку и Анкара отрицают все обвинения.