Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие, при котором в Нагорном Карабахе установится мир. Он считает, что это станет возможно лишь после ухода Турции с Южного Кавказа.

Об этом премьер-министр Армении рассказал в интервью изданию The Globe and Mail.

Террористы, завезенные с Ближнего Востока, воюют на стороне Азербайджана при поддержке Турции. Как можно сейчас предложить оставить население Нагорного Карабаха без защиты перед лицом террористов и экстремистов? Никол Пашинян.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Страны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан отметил, что занял семь сел, расположенных на территории, которая находилась под контролем противника. Армения опровергла эту информацию. Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян сообщил о потере части войск на южном направлении и в районе Талыша.

2 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что поддерживает Азербайджан в конфликте и продолжит совместно с ним бороться до тех пор, пока не освободит Карабах от оккупации. Глава Турции подчеркнул, что азербайджанские военные должны продолжать наступление в Нагорном Карабахе для освобождения территории от Армении.