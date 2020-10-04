Опубликовано видео последствий обстрела азербайджанского города Гянджа

На кадрах видны полностью и частично разрушенные здания и уничтоженный автомобиль ВАЗ. В зоне обстрела собрались военные, полицейские и гражданские.

Ранее пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что армянские силы уничтожили военный аэродром в Гяндже. Пресс-секретарь Министерства обороны Армении заявила, что Ереван не вел огонь в направлении Азербайджана.

Утром 4 октября появились сообщения о ракетном ударе по столице НКР Степанакерту.

Война в Нагорном Карабахе продолжается восьмой день. 27 сентября на линии соприкосновения начались масштабные боевые действия. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в агрессии. Позже в конфликт вмешалась Турция, которая открыто поддержала Баку и назвала Армению «страной-оккупантом». Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что мир в регионе может наступить только после того, как Анкара выйдет из конфликта.