Песков назвал условие для ввода российских миротворцев в Карабах

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — заявил он.

О возможности введения миротворцев в Нагорный Карабах ранее заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он пояснил, что готов вынести этот вопрос на обсуждение Минской группы ОБСЕ в рамках поиска решения для выхода из конфликта, который уже перерос в горячую фазу.

Сопредседателями Минской группы являются Россия, США и Франция. На этой неделе лидеры трех стран выпустили совместное заявление, в котором призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров без выставления каких-либо условий.

Армения и Азербайджан пока не прислушались к этому призыву. Пашинян заявил, что главным условием прекращения ведения огня является выход Турции из конфликта. Он подчеркнул, что Анкара доставила из Сирии и Ливии боевиков, которые сейчас ведут боевые действия на стороне Баку.

Как сообщила «Газета.ru», это заявление опроверг заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев. Он подчеркнул, что все слова о наемниках, которые ведут бой на стороне республики не соответствуют действительности. «У Азербайджана нет такой потребности», — подчеркнул он.

Свои условия для прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе выдвинул президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он потребовал от Еревана вывести войска с территории. По его словам, Армения на протяжении долгих лет нарушала требования ОБСЕ и теперь настало время, когда Баку вернет аннексированные территории. Алиев подчеркнул, что не намерен ждать еще 30 лет для завершения конфликта.

Спор за Нагорный Карабах продолжается несколько десятков лет. В 1991 году этот регион, где в основном проживают армяне, провозгласил независимость от Баку, который пытался вернуть его силой. Вооруженный конфликт продолжался три года, пока при посредничестве России стороны не подписали мирный договор. Но с тех пор военные действия периодически возобновляются. Очередной виток конфликта начался на минувшей неделе. Участники обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Столкновения уже привели к жертвам среди мирного населения и военных.