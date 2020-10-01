«Все хотят, чтобы две страны помирились»: депутат Журова оценила заявление России, США и Франции о Карабахе

Руководители стран всего мира, за исключением некоторых, будут призывать Армению и Азербайджан к примирению. Но при этом никто не будет занимать в этом конфликте чью-либо сторону. Об этом в беседе с «360» заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Я уверена, что сейчас все страны, может, только кроме некоторых, будут призывать обе стороны к примирению. Потому что в любом случае это неприемлемая ситуация и никто не хочет вставать на чью-то сторону. Это крайне важно, потому что если кто-то встанет на чью-то сторону, то потеряет отношения с другой стороной», — заявила она.

Депутат отметила, что, несмотря на призывы мировых лидеров разрешить конфликтную ситуацию миром, она уже сильно затянулась. И Армения и Азербайджан будут стоять на своей позиции.

«Это давний конфликт и очень тяжелый. Если бы мы были не в политике, а в жизни, то это „два пацана разругались“. И теперь, когда все слова сказаны, когда много действий сделано, когда уже, к сожалению, есть жертвы, здесь очень тяжело найти точки для примирения», — отметила она.

По ее словам, каждая из воюющих стран ждет поддержки со стороны других государств. Но так не получится. Им нужно договариваться друг с другом самостоятельно. Так что пока ситуация безвыходная.

«Таких локальных войн не одна в мире. Поэтому даже сторонние наблюдатели не могут до конца эту ситуацию решить, особенно когда это касается, как им кажется, территориальной целостности. В этом проблема», — подытожила депутат.

В четверг, 1 октября, президенты Владимир Путин, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление, в котором призвали остановить боевые действия в Нагорном Карабахе. Мировые лидеры призвали власти Армении и Азербайджана вернуться к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ, куда входят Россия, США и Франция.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе начался в конце прошлой недели. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении мирного соглашения. В результате боевых действий уже есть жертвы среди мирных жителей и военных.

Спор вокруг непризнанной территории идет уже много лет. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов остановить конфликт при условии, если Армения выведет свои войска. Он подчеркнул, что рассматривает Нагорный Карабах в качестве своей территории, поэтому военные действия считает восстановлением территориальной целостности государства.