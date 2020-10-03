Степанакерт после обстрелов артиллерией остался без света

В этот раз сигнал о воздушной тревоге работал около часа, что необычно долго. После этого на территории города раздались четыре взрыва. Какие именно объекты оказались разрушены, пока неизвестно.

Однако после удара артиллерии в городе загорелся магазин и склад строительных материалов. Видео с места событий опубликовало РИА «Новости» на своем канале в Telegram.

На опубликованных кадрах видно, как на место прибывает пожарная машина и спасатели тушат горящее здание.

ТАСС со ссылкой на депутата парламента Армении из Армана Абовяна уточнил, что город после артиллерийского удара остался без электричества. Взрывы теперь слышны по всему городу.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается несколько дней. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Уже есть жертвы среди мирного населения, военных. Кроме того, ранения получили журналисты, которые приехали для освещения конфликта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов остановить войска, если с территории уйдет Турция. По его словам, Анкара привлекла боевиков из Сирии и Ливии для участия в конфликте.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Еревана отвести войска для завершения боевых действий. По его словам, Армения должна освободить аннексированную территорию Нагорного Карабаха. Азербайджанский лидер подчеркнул, что это его окончательная позиция и ждать еще 30 лет для разрешения конфликта он не намерен.

Как сообщил сайт «Утро.ру» в субботу, 3 октября, Степанакерт стал основной мишенью для военных Азербайджана. Сирены воздушной тревоги в городе не смолкают. Утренний удар артиллерии повредил здание обувной фабрики и гражданской инфраструктуры. Ранее Ереван обвинил Баку в целенаправленной атаке на мирное население.