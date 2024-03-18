18 марта 2024, 12:25
Лукашенко поздравил Путина с убедительной победой на выборах
Президент Белоруссии Лукашенко по телефону поздравил Путина с победой на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на выборах. Об телефонном разговоре информировала пресс-служба главы республики.
«Президент от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил российского коллегу с убедительной победой на выборах», — указали в сообщении.
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По итогам обработки 99,70% протоколов Путин лидировал с 87,31% голосов. Официальные итоги выборов объявят только 21 марта, однако уже сейчас Владимира Путина поздравили с переизбранием председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Венесуэлы Николас Мадуро, власти Кубы, папа римский и другие.
Как отметил глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, итоги выборов показали, что российский народ доверяет своему президенту.
Глава ЦИК России Элла Памфилова констатировала рекордную явку на выборы — 77,44%. Всего в стране проголосовали 87 113 127 человек.
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