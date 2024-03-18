Мир 18 марта 2024, 12:18 Поддержка народа. Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на выборах Си Цзиньпин: переизбрание Путина отразило поддержку российского народа Kremlin Pool/Global Look Press

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Переизбрание Владимира Путина на должность президента России в полной мере отражает поддержку народа страны. Таким мнением в своем поздравлении поделился председатель КНР Си Цзиньпин, сообщило агентство Reuters.

Китайский лидер заявил о готовности содействовать устойчивому развитию и тесному взаимодействию в рамках стратегического партнерства с Россией. Он добавил, что КНР придает большое значение двустороннему сотрудничеству.

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Глава МИД Китая Линь Цзянь тоже поздравил Путина с переизбранием. Он выразил уверенность в дальнейшем развитии российско-китайских отношений.

Путин лидировал на президентских выборах с 87,31% голосов после обработки 99,70% протоколов. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов, на третьем — член партии «Новые люди» Владислав Даванков, на четвертом — лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Президентские выборы в России стали одной из главных тем в зарубежных СМИ.