Игра за популярность. Джонсон посетил Украину, чтобы выдвинуться на пост генсека ООН

Покидающий пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в среду посетил Киев. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и поздравил украинцев с Днем независимости, сообщила пресс-служба британского правительства. Это уже четвертый визит политика на Украину с начала спецоперации по защите Донбасса. По мнению старшего научного сотрудника Центра британских исследований Института Европы РАН Олега Охошина, так Джонсон пытается заработать политические очки и стать популярнее.

Праздник, деньги и оружие

Визит Бориса Джонсона приурочили к государственному празднику — Дню независимости Украины. Исполняющий обязанности британского премьера уже посещал Киев в этом году — 1 февраля, 9 апреля и 17 июня. Теперь он приехал с поздравлениями и новым пакетом военной помощи.

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Джонсон заявил, что Великобритания выделит Украине помощь на сумму в 54 миллиона фунтов стерлингов (примерно 63,7 миллиона долларов). В правительстве Британии отметили, что речь идет о двух тысячах беспилотников и барражирующих боеприпасах.

Британский политик обсудил с Владимиром Зеленским ход российской спецоперации, а также надвигающуюся зиму. Джонсон заверил украинского президента, что Великобритания будет поддерживать Украину, в том числе поставками гуманитарной помощи. Зеленский наградил визитера Орденом Свободы.

«Я здесь сегодня, чтобы передать послание о том, что Соединенное Королевство с вами и будет с вами в ближайшие дни и месяцы», — обратился к присутствовавшим Борис Джонсон. На деле же политик преследовал другие цели, посещая Киев.

Приехал спасать авторитет Великобритании

Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин рассказал «360», что после выхода из состава Евросоюза социально-экономическое положение Великобритании сильно пошатнулось. По словам эксперта, Джонсон попытался исправить ситуацию.

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Ухудшилось торговое сотрудничество между Великобританией и ЕС, во многом были нарушены культурные, дипломатические связи. Поэтому страна пытается это компенсировать за счет создания военно-политического блока, объединив вокруг себя Украину и страны Балтии Олег Охошин эксперт

Набрать политические очки и пролезть в ООН

Охошин напомнил, что Джонсон приехал не просто поздравить Украину с Днем независимости, но и сообщить о выделении военной помощи. Политик наверняка сможет внести визит в личную копилку.

В сентябре 2022 года будет вакантно место генсека ООН. Скорее всего, борьба за место нового генерального секретаря будет вестись между Борисом Джонсоном, премьер-министром Нидерландов, президентом Румынии или премьер-министром Эстонии Олег Охошин эксперт

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Шансы на победу в выборах у Джонсона невелики, отметил Охошин. Эксперт заявил, что в Великобритании к политику относятся весьма неоднозначно, а бывший глава Генштаба Вооруженных сил страны назвал «национальным позором» выдвижение кандидатуры главы британского правительства.

По словам специалиста, самые большие шансы стать генсеком ООН у премьера Эстонии Каи Каллас и президента Румынии Клауса Йоханниса. Охошин отметил, что эти страны находятся относительно рядом с российскими границами, поэтому их лидеры могут оперативнее влиять на ситуацию, связанную с проведением спецоперации на Украине.

Президент США Джо Байден тоже поздравил Украину с Днем независимости. Американский лидер объявил о выделении 2,98 миллиарда долларов в виде военной помощи.