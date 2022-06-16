Нажать на Зеленского. Европейские лидеры приехали в Киев ради нескольких целей

Главы Франции, Германии, Италии и Румынии встретились с Владимиром Зеленским в Киеве. Детали встречи лидеров стран и обсуждаемые ими темы пока что не уточняются. Однако собеседники «360» уверены: главная задача политиков — уговорить президента Украины пойти на уступки России, пока не поздно. Но они преследуют и свою выгоду.

Четверо в Киеве

Сегодня утром на Украину прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис. Все они приехали на встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. О поездке не сообщали заранее из соображений безопасности. Она состоялась всего за день до того, как Европейская комиссия выпустит рекомендацию о статусе Украины как кандидата в члены ЕС.

Итальянское издание Rai News опубликовало снимок, где европейские лидеры сидят в вагоне поезда, направляющегося на Украину.

Источник фото: Rainews

Цели поездки глав стран ЕС на Украину

Официально задача политиков — дать понять российскому президенту Владимиру Путину, что цели и единство Евросоюза останутся неизменными. А еще — и это сигнал в первую очередь США — что имеют собственную стратегическую автономию и готовы вести Европу к еще большей интеграции.

Также одна из целей визита — показать всему миру, что Украину поддерживают. Встреча с Зеленским стала выражением солидарности политиков с ним, указал в разговоре с «360» политолог Юрий Светов. Правда, при этом политики хотят попытаться смягчить критику Зеленского касательно медленной поставки оружия и убедить его пойти на переговоры.

В условиях, когда на Западе зазвучали голоса о том, что Украине не победить, а наоборот, она проигрывает, что Украине придется идти на переговоры с Россией рано или поздно и делать какие-то уступки, я думаю, что одна из целей этой поездки — нажим на Зеленского, чтобы он был к этому готов Юрий Светов.

Схожей точки зрения придерживается и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Он напомнил, что в ЕС — и это не секрет — образовалось две фракции: фракция переговоров и фракция конфликта до последнего украинца. Три лидера, прибывшие в Киев, возглавляют фракцию переговоров.

Это акция неслыханной смелости. <…> Видимо, чтобы не было страшно говорить с Зеленским, решили все его уговаривать Владимир Жарихин.

Жарихин отметил, что есть и другая фракция — формально это Польша и страны Балтии. По его словам, все прекрасно понимают, что у них за спиной стоит Великобритания, которая хотя и вышла из ЕС, но продолжает пытаться «наводить там свои порядки».

Непростой разговор за закрытыми дверями

Жарихин полагает, что разговор в Киеве будет непростой. В существенной степени то, что выйдет на поверхность, и то, что проговорят за закрытыми дверями, будет отличаться.

«В публичной сфере при этом Зеленский, естественно, будет изображать главнокомандующего на белом коне, будет говорить: „Мы будем бороться до конца! Европа нам поможет! Видите, вот приехали! Но вот помогают недостаточно. Если бы они помогали, мы бы уже давно…“ Что-то вот так будет», — рассказал Жарихин.

На рекомендации комиссии эта поездка не повлияет никак, уверен он. Украину возьмут в кандидаты в члены ЕС и сделают то же самое, что и с Турцией, — «подержат в прихожей», пока Украине самой это не надоест, уверен Жарихин.

Зарубежные лидеры не первый раз приезжают Киев на фоне российской специальной военной операции, которая проводится на Украине с 24 февраля. В апреле в Киев приезжали президенты Латвии, Литвы, Польши и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Алар Карис. Также столицу Украины посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. На прошлой неделе в Киев второй раз приезжала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.